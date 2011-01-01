Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nuova giunta

È stata eletta oggi la nuova giunta della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che comprende Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Dopo aver nominato il nuovo presidente, il vercellese Angelo Santarella, il Consiglio riunitosi oggi ha completato la squadra che lo affiancherà alla guida dell'ente. È formata da nove componenti, espressioni di tutte le aree provinciali che compongono il territorio: Paolo Carrà, ex presidente di Ente Risi, è il rappresentante scelto per il settore Agricoltura; Elena Bona, Alessandro Ciccioni e Carlo Robiglio, attuale presidente di Confindustria Vercelli Novara Valsesia, per l'Industria; Michele Giovanardi e Amleto Impaloni, di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, per l'Artigianato; Giacomo Ferraris per il Commercio; Massimo Sartoretti per il Turismo, Simone Capra per i Servizi alle imprese. Dopo l'elezione dei componenti di giunta, il Consiglio darà a breve avvio ai lavori per la stesura del Piano strategico di attività pluriennale della Camera di commercio. "La nostra priorità - commenta Santarella - sarà tracciare una rotta chiara e pragmatica per affiancare le imprese in un panorama internazionale caratterizzato da una forte complessità strutturale".