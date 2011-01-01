Metro 1 Torino, con eventuale fallimento ditta servirebbero nuove gare

I cantieri per il prolungamento a Ovest della linea 1 della metropolitana di Torino, riguardo alle problematiche economiche dell'azienda appaltatrice, sono entrati oggi in Consiglio comunale a Torino. L'eventuale liquidazione giudiziale dell'azienda appaltatrice dei lavori per il prolungamento ovest della linea 1 della metro di Torino, "comporterebbe la risoluzione del contratto d'appalto" e, "a causa del tempo trascorso e degli eventi intercorsi, soprattutto il caro materiali, l'eventuale interpello e scorrimento della graduatoria rappresentano un'ipotesi irrealistica. La conseguenza è la predisposizione di nuovi progetti, a prezzi corenti, e l'indizione di nuove gare, da finanziare, finalizzate al completamento dei lavori". Lo ha spiegato l'assessora comunale ai Trasporti, Chiara Foglietta, rispondendo a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, sullo stato dei lavori dell'infrastruttura, alla luce delle difficoltà economiche della ditta incaricata, che proprio nei giorni scorsi non è riuscita a rispettare i tempi per presentare la richiesta di concordato preventivo. L'assessora ha poi precisato che ciascun appalto in corso di esecuzione "è caratterizzato da un proprio contenzioso, in continua evoluzione". Per il consigliere Abruzzese e il vicecapogruppo Pierlucio Firrao "che dipenda dal Comune o dalle vicende fallimentari dell'azienda appaltatrice, il risultato non cambia: sulla metropolitana di Torino non esiste oggi una sola data certa. Tutto si muove nell'incertezza, senza un cronoprogramma chiaro, neanche riguardo la fine degli orari notturni ridotti. Una situazione surreale per un'infrastruttura fondamentale della città: i Torinesi hanno diritto a sapere quando finiranno i disagi e quando sarà finalmente completata la Metro 1", concludono.