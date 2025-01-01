Welfare: il Piemonte decimo in Italia, punti di forza previdenza e sanità

Il Piemonte si colloca al decimo posto in Italia nel Welfare Italia Index 2025 con un punteggio di 72,8. L'indice, elaborato dal think tank Welfare, Italia promosso da Unipol insieme a The European House - Ambrosetti, analizza politiche sociali, sanità, previdenza e formazione per valutare punti di forza e criticità del welfare regionale. La regione ottiene 80,6 punti negli indicatori di spesa (settimo posto nazionale) e 67,8 negli indicatori strutturali (decimo posto). Tra i dati più positivi: secondo posto per spesa previdenziale media sugli over 65 (1.614 euro contro 1.367 di media nazionale) e terzo posto per contributi alla previdenza integrativa (7,7% del reddito). Sul fronte sanitario il Piemonte è decimo per spesa privata pro capite (639 euro) e dodicesimo per spesa pubblica (2.213 euro). Più debole invece la posizione per istruzione e formazione, con il quindicesimo posto per spesa pubblica (3,3% del Pil regionale). Negli indicatori strutturali la regione si distingue per qualità ed efficienza dell'offerta sanitaria (quinto posto) e registra risultati relativamente migliori anche su Neet (11,1%), tasso di inattività (47,3%) e part-time femminile involontario (12%), tutti sotto la media nazionale. Tra le criticità, il numero di pensioni di vecchiaia per abitanti (ventesimo posto) e una posizione intermedia per posti negli asili nido (tredicesimo posto).