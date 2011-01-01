Raffica di dimissioni, cade l'amministrazione di Borgofranco d'Ivrea

Cade l'amministrazione a Borgofranco d'Ivrea, nel Torinese, dove questa mattina hanno rassegnato le dimissioni quattro consiglieri d'opposizione e tre di maggioranza. Ora toccherà al prefetto di Torino nominare un commissario che si occuperà del Comune fino alle prossime elezioni, nella primavera del 2027. "Non posso nascondere l'amarezza per questi complottisti - commenta il sindaco uscente Fausto Francisca, eletto in una lista civica - non nego la mia responsabilità per avere assegnato un posto nella mia lista a soggetti inaffidabili. Il tempo sarà un giudice inappellabile. Si apre una crisi che sarà gestita per oltre un anno da un commissario che, le numerose esperienze dimostrano, si occuperà quasi esclusivamente di ordinaria amministrazione".