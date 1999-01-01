POLITICA & SANITÀ

Ospedali, riforma sulla carta: tempi stretti e risorse incerte

In Senato il disegno di legge delega preparato da Schillaci. Entro fine anno i decreti del Governo. Introdotti le strutture di terzo livello: in Piemonte candidata naturale la Città della Salute di Torino. Come sempre, il nodo da sciogliere resta quello dei soldi necessari

Poco tempo e un grande punto interrogativo sulle risorse. Non sono certo tra i migliori i presupposti per dare all’Italia un nuovo modello di rete ospedaliera. Il disegno di legge delega approvato a Palazzo Chigi e comunicato nei giorni scorsi alla Presidenza del Senato fissa entro la fine dell’anno il termine dato al Governo. Entro quella data l’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni dovrà adottare i decreti legislativi con cui ridisegnare un modello organizzativo ormai ben più che datato, che affonda le sue radici nell’istituzione del Servizio sanitario nazionale del 1978. Un modello che ha poi subito aggiornamenti e modifiche, compreso il passaggio al sistema delle aziende sanitarie e ospedaliere nel 1999, senza contare ulteriori interventi successivi sia a livello centrale sia regionale.

Nove mesi non sono molti per mettere sul terreno, seppure per ora solo sul piano normativo, l’ambizioso progetto cui il ministro della Salute Orazio Schillaci ha detto di voler affidare il compito di “rendere il Servizio sanitario nazionale più capace di rispondere ai fabbisogni assistenziali dei cittadini”.

Nuova classificazione

Uno dei cardini della riforma, insieme a un più stretto ed efficace rapporto tra medicina territoriale e ospedaliera, è proprio la nuova classificazione degli ospedali. Come avevamo già scritto qualche tempo fa, prima che il disegno di legge approdasse a Palazzo Madama accompagnato dalla relazione tecnica, l’innovazione sta nel fatto che accanto agli attuali ospedali di primo e secondo livello la prevista riclassificazione introduce altre due categorie.

La prima è quella delle strutture ospedaliere di terzo livello: l’eccellenza del sistema che, indipendentemente dalla collocazione geografica, avranno un bacino nazionale o addirittura sovranazionale.

La seconda è l’introduzione nella rete ospedaliera di strutture cosiddette “elettive” per pazienti acuti, la cui caratteristica più evidente è l’assenza del pronto soccorso e, come si legge nel testo, il fatto di essere “chiamate a operare in rete con l’emergenza-urgenza, nel rispetto di tempi massimi di collegamento e requisiti uniformi di sicurezza e qualità”.

Al passo con l’Europa

Un cambiamento, indiscutibilmente, incisivo quello previsto. Ma anche una sorta di tentativo di mettersi al passo con modelli già in uso in diversi Paesi europei che, ovviamente, oltre a dover percorrere la non semplice strada tracciata nel disegno di legge delega dovrà poi essere tradotto in pratica nelle varie Regioni.

Per quanto riguarda il Piemonte, questo cambiamento pare destinato ad arrivare ben prima dell’entrata in funzione dei futuri ospedali, la cui realizzazione in più di un caso è segnata da intoppi e ritardi che, paradossalmente, potrebbero tradursi in una sorta di vantaggio, dando modo di definire specificità e caratteristiche delle nuove strutture proprio in base alla nuova rete e alle classificazioni appena citate.

L’anticipazione di Schael

Per quanto attiene agli ospedali di terzo livello, quelli con bacino nazionale e internazionale, ancor prima che la riforma fosse messa nero su bianco dal ministro, a indicare questo ruolo per la Città della Salute di Torino era stato l’allora commissario Thomas Schael nel corso di un convegno di livello internazionale ospitato in corso Bramante, seppur piuttosto snobbato dai vertici della sanità regionale, a dispetto delle partecipazioni di alto livello italiane e straniere.

Le tensioni con l’ancora per poco der Kommissar parevano aver avuto la meglio sul valore – poi confermato dalla riforma stessa – degli Stati generali dei grandi ospedali promossi dal manager tedesco, che aveva spiegato di considerare la più grande azienda ospedaliera del Piemonte “nelle sue articolazioni, un Dea di terzo livello, anche se non previsto nel Dm 70, con un posizionamento alla pari con le realtà europee del Pascal di Parigi e della Charité di Berlino”. Anche in questo caso il tempo sembra finire con il dargli ragione.

Tappe forzate

Ma il tempo è anche quello che, come detto, impone un percorso a tappe forzate per arrivare, da parte del Governo, entro la fine dell’anno all’emanazione dei decreti necessari – preventivamente sottoposti al Parlamento per il parere – per riscrivere il modello organizzativo e, in questo caso, la rete ospedaliera con le nuove classificazioni.

Il nodo più intricato, come sempre, resta però quello delle risorse. Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, proprio per quanto riguarda gli ospedali di livello nazionale e internazionale non si va oltre l’indicazione della necessità di “specifiche risorse per le funzioni di rilevanza nazionale”. Un’espressione forse un po’ troppo vaga, ma che sembra lasciar intendere fondi che esulino da quelli ripartiti ogni anno per ciascuna Regione.

Incertezza sui costi

Per la fase sperimentale, nell’esercizio 2026, sono stanziati 30 milioni. Una cifra difficilmente valutabile senza avere contezza esatta del numero delle strutture di terzo livello e di tutte le altre innovazioni contemplate dalla riforma.

Non troppo rassicurante la prospettiva per gli anni successivi, visto che sempre nella relazione al testo ora in Senato si afferma che i costi non sono determinabili in anticipo, considerato che sulla riorganizzazione del sistema ospedaliero gravano una serie di variabili tutte da valutare. Insomma, quella delle risorse resta un’incognita al cui confronto i tempi stretti sembrano il problema minore. Certamente meno complesso da risolvere.