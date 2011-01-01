CAMPANILE SERA

Pace armata nel centrodestra:

a Trecate la spunta Minera

Dopo mesi di guerra intestina siglata la tregua: il candidato "civico" se lo intesta Forza Italia, i meloniani incassano la poltrona di vicesindaco. Determinante il richiamo al buon senso del sindaco di Novara Canelli. Binatti e Criscuolo guardano a Vannacci

A Trecate la lunga guerra civile del centrodestra sembra arrivata al capolinea. Dopo mesi di schermaglie, veleni, tavoli saltati e candidature parallele, nel secondo comune del Novarese nelle ultime ore è maturato l’accordo che ricompatta la coalizione: il candidato sindaco alle elezioni dell’8 e 9 giugno sarà Roberto Minera, nome su cui convergono Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

L’intesa ha una regia precisa. Minera è il candidato unitario, ma politicamente “intestato” a Forza Italia, il partito che per primo aveva messo il suo nome sul tavolo. A rivendicare la linea è stato soprattutto il coordinatore provinciale azzurro, l’ex parlamentare Diego Sozzani, sostenuto dal coordinatore regionale Paolo Zangrillo, che fin dall’inizio aveva posto un doppio veto: niente ritorno diretto o indiretto all’asse politico della precedente amministrazione e nessun via libera alla candidatura dell’ex assessora Rosa Criscuolo, indicata dall’ex sindaco Federico Binatti.

A un passo dallo strappo

La pace arriva però al termine di una trattativa lunga e complicata, che per settimane ha coinvolto non solo i livelli provinciali ma anche quelli regionali e nazionali della coalizione. Sul fronte di Fratelli d’Italia la gestione della partita è passata dal coordinatore provinciale Angelo Tredanari e dal ras novarese del partito Gaetano Nastri, con il coordinatore piemontese Fabrizio Comba a seguire la vicenda sul piano regionale. Per la Lega il dossier è stato seguito dal segretario provinciale Massimo Giordano e dal capogruppo alla Camera e leader piemontese Riccardo Molinari, mentre per Forza Italia la linea è stata coordinata tra Sozzani e Zangrillo. La vicenda è arrivata anche sul tavolo nazionale della coalizione a Roma, dove i referenti dei partiti hanno lavorato per evitare che una guerra locale finisse per trasformarsi in una frattura politica più ampia.

Il vice ai meloniani

Il compromesso raggiunto nelle ultime ore non riguarda solo il nome del candidato sindaco, ma anche l’equilibrio della futura amministrazione. Nell’intesa è infatti previsto che la carica di vicesindaco venga assegnata a un esponente di Fratelli d’Italia, riconoscendo così al partito che guidava la precedente maggioranza un ruolo centrale nella nuova coalizione. È la formula che ha consentito di chiudere il lungo braccio di ferro e riportare dentro la stessa cornice politica tutti i partiti della coalizione.

A favorire il ritorno al dialogo ha contribuito anche l’intervento di chi, dentro il centrodestra novarese, ha lavorato nelle ultime settimane per raffreddare i toni. Tra questi il sindaco leghista del capoluogo Alessandro Canelli, figura di peso nella Lega piemontese, che più volte ha invitato i partiti della coalizione a trovare una soluzione di buon senso per evitare una corsa divisa. Il suo ruolo di mediazione, raccontato negli ambienti politici locali, ha contribuito a creare le condizioni per arrivare all’accordo finale.

Il patatrac Binatti

La ricomposizione del centrodestra arriva dopo una delle crisi politiche più clamorose degli ultimi anni nella provincia di Novara. Nel giugno 2025 la giunta guidata da Federico Binatti cadde dopo le dimissioni contemporanee di nove consiglieri comunali, tra opposizione ed ex maggioranza. Il Comune fu commissariato e lo stesso Binatti decadde anche dalla carica di presidente della Provincia di Novara, aprendo una fase di scontro politico durissimo dentro la coalizione.

Da allora il centrodestra trecatese è rimasto diviso tra il fronte dei partiti e l’area legata all’ex sindaco e alla sua ex assessora Criscuolo. La candidatura di quest’ultima, lanciata proprio con il sostegno di Binatti, aveva ulteriormente irrigidito i rapporti con gli alleati. Sul clima già avvelenato delle ultime settimane ha soffiato sul fuoco anche l’assessora regionale “dimezzata” Marina Chiarelli, che da tempo non perde occasione per infilarsi nelle vicende trecatesi. Secondo più di un retroscena politico, dietro le sue mosse si intravede anche uno spirito di rivalsa per il crescente isolamento che sta vivendo nella sua Novara, dove il peso politico dell’assessora appare sempre più ridimensionato e i rapporti con diversi esponenti del centrodestra locale si sono fatti via via più freddi. L’accordo raggiunto su Minera segna quindi anche una linea di separazione politica con quell’esperienza.

Per Binatti e Criscuolo, infatti, si apre ora uno scenario diverso. Negli ambienti della destra locale si dà ormai per acquisito che il loro percorso politico guardi sempre più verso l’area che si riconosce nel generale Roberto Vannacci, con cui negli ultimi mesi si sono moltiplicati contatti e iniziative politiche. Una collocazione che li porterebbe di fatto fuori dal perimetro del centrodestra tradizionale.

La partita di Trecate si chiude dunque con un equilibrio nuovo. Forza Italia ottiene il candidato sindaco con Minera, Fratelli d’Italia conquista la prospettiva del vicesindaco, mentre la Lega si conferma il perno della mediazione politica che ha riportato la coalizione all’unità. Dopo mesi di veti incrociati e accuse reciproche, la tregua è finalmente arrivata. Ora la parola passa agli elettori.