SALA ROSSA

Torino cambia volto dopo 30 anni,

via libera al nuovo Piano regolatore

Il Consiglio comunale licenzia il progetto preliminare dello strumento urbanistico destinato a orientare crescita, riqualificazione e sviluppo del capoluogo per i prossimi decenni. Maggioranza compatta, Lega defilata, no di FI e Fratelli d'Italia

Torino ha un piano. Dopo una discussione fiume, iniziata nel primo pomeriggio e conclusa solo in serata, il Consiglio comunale ha dato il via libera al progetto preliminare del nuovo Piano regolatore generale, approvato con 24 voti a favore e 4 contrari. È il primo Prg di cui la città si dota dopo oltre trent’anni: quello attualmente in vigore è stato adottato nel 1991 ed è operativo dal 1995.

Un passaggio che il sindaco Stefano Lo Russo ha vissuto con evidente soddisfazione, lasciando per una volta da parte la sua proverbiale indolenza e apparendo insolitamente euforico, al punto da scherzare con i consiglieri di opposizione in buvette. Anche questo, a Palazzo Civico, non si vedeva da un po’.

«Noi non inseguiamo altri modelli: il modello è Torino e vogliamo essere noi un modello per le altre città», ha detto il primo cittadino nelle conclusioni della seduta, rispondendo alle accuse – arrivate soprattutto dal Movimento 5 Stelle – di voler inseguire il “modello Milano”.

Falsa partenza

La giornata in Sala Rossa, però, non è partita nel modo più lineare. La seduta, inizialmente convocata per le 15, è slittata di quasi un’ora dopo una questione procedurale sollevata dal consigliere leghista Fabrizio Ricca, che ha chiesto chiarimenti sulla struttura degli emendamenti presentati dalla giunta.

Alla fine i 47 emendamenti sono stati accorpati in sei sezioni tematiche (escludendo quelli presentati dall’opposizione), su cui l’aula ha espresso il voto prima di entrare nel vivo della discussione.

È stata l’apertura di una vera e propria seduta fiume, con l’illustrazione del piano da parte dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni e gli interventi, a tratti più politici che tecnici, dei consiglieri di maggioranza e opposizione.

Una certa idea di città

Mazzoleni ha presentato il piano come molto più di un documento tecnico: «Non stiamo semplicemente portando in approvazione un documento urbanistico. Stiamo proponendo un’idea di città». Secondo l’assessore, il nuovo strumento urbanistico si fonda su tre grandi direttrici – innovazione, welfare ed ecosistema – e punta a guidare le trasformazioni urbane con maggiore flessibilità, mantenendo però una forte regia pubblica.

L’obiettivo dichiarato è una «Torino più inclusiva, competitiva e sostenibile», capace di rigenerare il patrimonio urbano esistente senza nuovo consumo di suolo.

Lega morbida, strali di FdI

Se la maggioranza ha difeso compatta il progetto, il centrodestra si è mosso in ordine piuttosto sparso. Molto morbida la posizione della Lega, che ha rivendicato soprattutto il risultato politico ottenuto a livello regionale con l’emendamento presentato dal Carroccio al Cresci Piemonte, ritenuto utile ad accelerare l’iter del piano: «Ricordiamo che se sarà possibile un’accelerazione sui tempi di realizzazione è per merito della Lega», affermano i consiglieri Ricca ed Elena Maccanti. «Attendiamo di vedere la fine del percorso per poter dare un giudizio complessivo sulla bontà del progetto».

Ben diverso l’approccio di Fratelli d’Italia, che ha espresso voto contrario. Il consigliere Ferrante De Benedictis ha motivato la scelta sostenendo che «c’era bisogno di dare un segnale». Lo stesso De Benedictis, in un passaggio che ha strappato più di un sorriso in aula, ha definito l’assessore Mazzoleni un «poeta dell’urbanistica» e, nella dichiarazione di voto, ha lanciato una stoccata agli alleati della Lega, che nel frattempo avevano lasciato l’aula: «Forse è meglio che siano andati via: alla fine avrebbero votato a favore. Almeno questa figuraccia ce la siamo risparmiata». A proposito dell’unità del centrodestra.

A Fratelli d’Italia si accoda anche Forza Italia, con Domenico Garcea che ha motivato il suo voto contrario parlando di un piano che «non incontra i bisogni delle periferie».

Le critiche di M5s e Torino Bellissima

Toni più severi sono arrivati dal Movimento 5 Stelle e da Torino Bellissima. Il capogruppo pentastellato Andrea Russi ha accusato il piano di non affrontare i problemi reali della città: «Non affronta i nodi veri: lavoro, emergenza casa, crisi sociale e transizione ambientale». Russi ha anche espresso preoccupazione per il modello di sviluppo indicato dal piano, che vede nel settore aerospaziale (e quindi nell’industria degli armamenti) una delle principali direttrici economiche della città, e per il rischio di speculazioni che ha caratterizzato il “modello Milano”.

Critico anche il bellissimo Pierlucio Firrao secondo cui il documento è arrivato con forte ritardo e rischia di non completare l’iter entro la fine del mandato amministrativo. Nonostante le contestazioni, anche questi gruppi hanno preferito non votare contro.

Tra politica e buvette

La lunghezza della seduta – protrattasi per ore – ha offerto anche momenti più informali. Consiglieri e membri della giunta (tra cui lo stesso sindaco) si sono alternati tra aula e buvette di Palazzo Civico, dove non è mancato qualche calice di vino per alleggerire la maratona consiliare.

Alla fine, però, il risultato era scritto: via libera al progetto preliminare del nuovo Piano regolatore, per la soddisfazione di Lo Russo, di Mazzoleni – rimasto in aula nonostante la febbre alta – e dell’intera maggioranza. Il capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa, Claudio Cerrato, lo ha definito «il piano della rigenerazione».

Prossimi step

Con il voto di oggi prende ufficialmente il via l’iter che porterà all’approvazione definitiva del nuovo piano. Dopo la pubblicazione del progetto saranno raccolte osservazioni e controdeduzioni, prima del passaggio conclusivo.

L’obiettivo dichiarato dalla giunta Lo Russo è chiaro: arrivare all’adozione definitiva entro un anno, così da rendere operativo il nuovo Piano regolatore prima della fine della consiliatura, prevista nella primavera del 2027. Un traguardo politico e urbanistico che la città aspettava da tre decenni e che, almeno per una sera, ha fatto apparire il sindaco decisamente più loquace del solito.