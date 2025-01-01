Confronto senza tifoserie

Torino si prepara ad accogliere uno degli ultimi momenti di confronto pubblico prima del voto sul referendum sulla giustizia. Il 19 marzo, alle 18.45, presso l’Hotel Diplomatic di via Cernaia 42, si terrà un dibattito tra le ragioni del Sì e del No, promosso congiuntamente dal Comitato “Giustizia Sì” e dal Comitato “È giusto dire No”. Il ruolo di moderatore è stato affidato, di comune accordo fra i due comitati, a una rappresentanza dei Turin Shapers. Si è scelto così di valorizzare l’associazionismo giovanile internazionale, con un approccio innovativo al confronto pubblico.

Nel corso della campagna, il Partito Liberaldemocratico di Torino ha inoltre sviluppato una collaborazione concreta con il partito ORA!, con cui sono stati organizzati gazebo, banchetti e volantinaggi: un segnale politico locale nuovo, che apre a possibili sviluppi futuri. Dichiara il segretario Francesco Aglieri Rinella: “Abbiamo voluto costruire un confronto vero, nel merito, lontano da slogan e tifoserie, in una fase in cui il dibattito pubblico è spesso schiacciato tra contrapposizioni ideologiche, catastrofismi e personalizzazioni, abbiamo scelto una strada diversa: rispetto reciproco, ascolto e contenuti. Anche per questo abbiamo coinvolto i giovani dei Turin Shapers, perché crediamo che la partecipazione debba essere aperta e concreta. Questo appuntamento è la sintesi del lavoro fatto anche con ORA! e un invito ai cittadini a informarsi e scegliere con consapevolezza”.