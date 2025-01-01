Crac Auxilium, Burlò assente in aula a Torino

Mario Burlò non si è presentato questa mattina al Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino, dove era in calendario una nuova udienza del processo sul crac dell'Auxilium basket, in cui è imputato. "Questa mattina il mio assistito non comparirà. Per quanto riguarda il processo dobbiamo recuperare un po' il tempo perso in questi quattordici mesi in cui lui è rimasto illegittimamente detenuto in Venezuela", ha detto il difensore, l'avvocato Maurizio Basile. L'imprenditore torinese è rientrato in Italia a gennaio 2026 dopo una detenzione di oltre un anno nel Paese sudamericano con accuse di cospirazione e terrorismo. Nel procedimento sul fallimento della società di pallacanestro, già concluso in primo grado a gennaio con sette condanne, la posizione di Burlò era stata stralciata proprio a causa della sua assenza. Per lui la Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Mario Bendoni, aveva chiesto una pena di tre anni e sei mesi. Con il rientro in Italia, il processo nei suoi confronti è ora ripreso davanti al tribunale del capoluogo piemontese.