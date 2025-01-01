Lo Russo, contro le mafie è importante una coscienza civica collettiva

"Sono particolarmente ovviamente contento e orgoglioso e ringrazio don Luigi Ciotti di avere condiviso con noi l'idea di fare a Torino questa iniziativa nazionale. Per noi è un orgoglio, un privilegio e, soprattutto, un modo per accendere i riflettori anche sul nostro territorio, perché solo attraverso una coscienza collettiva civica ampia e articolata, possiamo costruire quella cultura che impedisce alle organizzazioni mafiose di infiltrarsi nelle attività economiche del nostro territorio". A dirlo, nella diretta radio del martedì, è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della manifestazione nazionale per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che quest'anno si svolge nel capoluogo piemontese. Condividendo la sollecitazione arrivata dal fondatore di Libera, il sindaco ribadisce l'importanza della denuncia e delle segnalazioni, "quantomai opportune, anche per creare una coscienza collettiva del fatto che quello dell'infiltrazione della criminalità organizzata non è un tema che non riguarda il nostro territorio e che, anzi, va attenzionata e va monitorata" perché, conclude, "in alcune parti del territorio metropolitano torinese ci sono situazioni, e le vicende giudiziarie lo dimostrano in maniera inequivocabile, estremamente complesse ed estremamente gravi".