Ance Novara-Vercelli, guerra fa impennare prezzi materiali

"Gli effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell'edilizia" A parlare è Francesco Sogno Fortuna, presidente di Ance Novara Vercelli, che rappresenta le aziende del settore edile aderenti a Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Il referente lancia l'allarme sulla sostenibilità economica dei contratti in corso e sulle capacità di programmazione delle imprese, alle quali molti fornitori stanno anche comunicando l'impossibilità di garantire i tempi di consegna di materiali essenziali all'esecuzione dei lavori. "Già dalla scorsa settimana - spiega - riceviamo segnalazioni delle imprese sui rincari dei materiali da costruzione come il bitume e il polietilene. Condividiamo poi l'impatto degli aumenti dei costi dei carburanti sui trasporti. Le criticità nelle catene di approvvigionamento delle materie prime sta determinando rilevanti difficoltà per numerose imprese del settore, che sono anche impegnate nell'esecuzione di contratti pubblici e nel portare a termine nei tempi previsti i lavori del Pnrr". "Senza un intervento urgente per arginare gli effetti della speculazione - avverte Sogno Fortuna - le nostre imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra, e questo avrà pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema. È quindi necessario attivare misure di sostegno straordinario alle imprese".