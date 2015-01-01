Nei Comuni un amministratore su 3 è donna, le sindache sono il 15,4%

Le amministratrici nei comuni sono mediamente più giovani e più istruite dei colleghi e rappresentano il 35% del totale, esattamente nel 2026 sono 44.402. Il numero delle donne sindaco è cresciuto più di 8 volte negli ultimi 40 anni: nel 1986 erano 145 oggi sono 1.187, pari al 15,4%. Anche se il 43,9%, dei Comuni ha avuto nel suo recente passato una donna al vertice dell'amministrazione comunale. E' più alta la percentuale di donne vicesindaco (32,3%), consigliere (35,3%) e assessore (44,5%), mentre i presidenti del Consiglio sono donne nel 29,6% dei casi. E' la fotografia scattata dall'Anci con il dossier 'Donne in Comune" per celebrare nel 2026 l'ottantesimo anniversario della Repubblica e il primo voto universale maschile e femminile. La rappresentanza femminile è maggiore nelle amministrazioni comunali delle regioni del nord-est (37,9%) e del centro (36,4%), leggermente più bassa della media nazionale in quelle del sud e delle isole (32,9%). Il divario territoriale si fa più netto in relazione alle diverse cariche: il 43,7% delle donne sindaco sono state elette in Comuni del nord ovest, analogamente si è scelto di nominare donne come vicesindache per il 39,2% in amministrazioni nord ovest del paese. Al contrario la carica di presidente del Consiglio comunale è prevalente nel sud e nelle isole, dove raggiunge il 52,8%. Il 49% ha una laurea o un titolo postlaurea (tra gli uomini la percentuale è del 34%) e l'età media è di 49 anni, tre anni inferiore ai colleghi uomini (52 anni). Nel 2026, il 23,7% delle deleghe assegnate alle donne assessore nei capoluoghi riguarda ancora "casa, famiglia, scuola, politiche sociali, pari opportunità", ma si nota una distribuzione più equilibrata rispetto al 2015. Le donne non si occupano più solo di settori tradizionalmente legati al welfare, con una presenza crescente in ambiti strategici come ambiente e territorio (+8,6 punti percentuali rispetto al 2015), lavori pubblici (+8,4), risorse strategiche e patrimonio (+6,2) e, seppur in misura più contenuta, mobilità e trasporti (+3,7). Nei Comuni lavorano oltre 321 mila persone, di queste il 58% sono donne con una "crescente femminilizzazione dell'impiego nelle amministrazioni comunali" tanto che sono 253 i comuni italiani che hanno solo dipendenti donna. Il 56% dei segretari comunali è donna, mentre crescono le dirigenti donna: e sono circa 4 su 10. La più giovane sindaca in carica è Maria Vittoria Rusca,nel comune di Fontevivo (5.577 abitanti) in Provincia di Parma, ha preso l'incarico all'età di 25 anni.· La più giovane consigliera è Valentina Gottardi, eletta nel 2025 all'età di 18 anni nel Comune di Segonzano (1.388 abitanti) in provincia di Trento. E c'è anche una giunta tutta al femminile a Monteleone Rocca Doria, piccolo centro di 107 abitanti nella Città metropolitana di Sassari: la sindaca Giovannina Fresi ha accanto a sé una vice e due assessore donne.