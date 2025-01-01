ECONOMIA DOMESTICA

Una guerra arrivare a fine mese:

il 77% non regge altri aumenti

Rincari già percepiti dal 44% e timori diffusi su energia, trasporti e alimentari spingono le famiglie a tagliare consumi e spese non essenziali: oltre metà ha già ridotto acquisti importanti e uscite. Cresce la quota di chi non ha più margini e chiede interventi

C’è un Paese che ha già fatto i conti e non gli tornano. Non è una percezione vaga, ma una consapevolezza che affiora dai numeri: l’80% degli italiani teme nuovi rincari energetici e, soprattutto, il 44% dice che quegli aumenti li ha già visti nella propria quotidianità.

È la fotografia scattata da Swg nel Radar di metà marzo. E racconta una verità semplice: la guerra non è più lontana, è già entrata nei bilanci familiari.

Bollette: la linea del cedimento

Il punto di rottura è chiaro. Se le bollette di luce e gas dovessero salire ancora, il 28% degli italiani non riuscirebbe più a sostenerle. Non una difficoltà, ma un’impossibilità. Accanto a loro c’è un altro 49% che parla di problema serio ma ancora gestibile. In totale fa 77%: più di tre italiani su quattro in equilibrio precario.

E c’è un dato che pesa ancora di più: rispetto al 2025 cresce la quota di chi si sente già senza margini. Ovvero non c’è più spazio per assorbire altri colpi. Il sistema familiare è già tirato al limite.

L’inflazione che si allarga

La percezione è che l’energia sia solo l’inizio. Gli italiani vedono un effetto domino ormai innescato: il 65% teme rincari nei trasporti, il 62% negli alimentari e nei prodotti per la casa.

Subito dietro arrivano automobili (44%), mutui e prestiti (41%), ristoranti (41%) e strutture turistiche (35%). E poi ancora sanità (28%), tempo libero (24%), servizi alla persona (24%), immobiliare (21%), cultura (16%), sport (11%). Solo l’1% pensa che non ci saranno effetti. È una mappa completa della paura economica: non c’è settore che resti fuori.

Il riflesso immediato: tagliare

Di fronte a questo scenario, il comportamento è già cambiato. Il 57% ha ridotto gli acquisti importanti, il 54% ha tagliato ristoranti e tempo libero. E non è finita: un ulteriore 21% pensa di ridurre proprio gli acquisti rilevanti, mentre quote consistenti prevedono nuovi tagli su ristoranti (28%), tempo libero (23%), viaggi e vacanze (26%).

Il segnale è chiaro: prima si riduce il superfluo, poi si intaccano le abitudini, infine – se serve – anche l’essenziale. Non a caso già il 29% ha ridotto la spesa per alimentari e prodotti per la casa, e un altro 28% pensa di farlo. È una compressione progressiva dei consumi. Una ritirata.

Cosa chiedono gli italiani

Di fronte a questo scenario, la richiesta è netta e immediata. Il 60% chiede interventi per contenere i prezzi: aiuti a famiglie e imprese, riduzione degli oneri in bolletta. Il 55% invoca controlli sul mercato e sanzioni contro eventuali speculazioni. Il 46% punta sulla sicurezza degli approvvigionamenti, mentre il 39% guarda alle rinnovabili.

Più strutturali – ma comunque rilevanti – le altre opzioni: aumentare la produzione interna (33%), valutare il nucleare (26%), migliorare reti e infrastrutture (25%). Solo il 9% prenderebbe in considerazione il ritorno al carbone.

È una doppia domanda: interventi subito, ma anche una strategia per non ritrovarsi di nuovo nella stessa posizione.

La guerra che diventa economia

Il dato politico più interessante è forse questo: gli italiani non leggono più la crisi come un fatto geopolitico separato. La percepiscono come una variabile economica diretta, quotidiana, inevitabile. Quando il 44% dice di aver già visto gli aumenti nella propria vita e il 77% teme di non reggerli a lungo, il confine tra politica estera e portafoglio si annulla. La guerra non è più una notizia. È una voce di spesa.