Lo Russo, per Metro 1 proviamo a risolvere dopo problemi economici impresa

"Purtroppo abbiamo un'impresa che ha avuto serissimi problemi di sostenibilità economica finanziaria e abbiamo ancora, in territorio di Collegno e di Rivoli, problematiche piuttosto rilevanti. InfraTo, come stazione appaltante, sta provando a gestire, anche con l'aiuto del ministero, la difficoltà di questa di questa azienda. Stiamo lavorando per cercare di risolvere la situazione senza dover rifare tutto, perché indire nuove gare significherebbe perdere almeno un anno e mezzo o due solo per le procedure". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino e metropolitano, Stefano Lo Russo, a proposito dei problemi per il prolungamento verso ovest della linea 1 della metropolitana. "Sicuramente il nostro codice degli appalti, per come è costruito, non aiuta - sottolinea Lo Russo -. Peraltro avevamo già avuto qualche anno fa una situazione simile sull'altro tratto della linea 1 quando ci fu, verso l'attestamento di piazza Bengasi, una problematica più o meno simile. E questo dimostra in maniera lampante - osserva - che uno dei tanti problemi che hanno i lavori pubblici è finire i lavori. Quando si entra nella dinamica del mondo pubblico e dei lavori pubblici ci si rende contro che questo è un ordinamento fatto e costruito scientemente per non far fare le cose, non per farle fare".