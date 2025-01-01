Pedopornografia online, tre arresti in Piemonte

Tre persone sono state arrestate e altre cinque denunciate in Piemonte in un'operazione della polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico online. L'indagine, coordinata dalla procura di Torino e condotta dalla polizia postale piemontese, ha riguardato ambienti di scambio in rete dedicati alla condivisione di immagini e video di sfruttamento sessuale minorile, monitorati anche con attività sotto copertura. Gli arrestati, di età compresa tra i 42 e i 61 anni, sono due residenti a Torino e uno in provincia di Asti. Durante le perquisizioni è stata sequestrata una ingente quantità di materiale informatico, contenente anche file con immagini violente, che sarà ora analizzata dagli investigatori. All'operazione, denominata 'Viridis', hanno collaborato anche le sezioni operative di Aosta, Asti, Cuneo e Novara.