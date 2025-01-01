In Conferenza Unificata il Piano non autosufficienza 2025-2027

Ulteriore passaggio per il Piano non autosufficienza 2025-2027. Il testo, rileva, QuotidianoSanità, arriva in Conferenza Unificata dopo aver acquisito l'intesa tecnica da Regioni e Anci. Il Piano, che è stato già approvato dalla Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale nella seduta del 4 dicembre 2025, stanzia per il prossimo triennio poco più di 3 miliardi di euro: 982 milioni per il 2025, 934 milioni per il 2026 e 1,1 miliardi per il 2027. Viene introdotto, inoltre, un importante cambiamento: la platea a cui si rivolge comprende solo le persone con disabilità in condizione di non autosufficienza fino ai 70 anni di età. Escono, quindi, gli anziani non autosufficienti, a cui è dedicato uno specifico Piano. Tra le novità del nuovo Piano, soglie Isee più alte rispetto al passato. In particolare, per le persone con necessità di sostegno elevato o molto elevato le soglie non possono essere inferiori a 50 mila euro fino a raggiungere i 65 euro se i beneficiari sono minorenni. Spazio anche per i Progetti di vita indipendente, vale a dire la dotazione di servizi e prodotti finalizzati a garantire l'autodeterminazione: personale dedicato, strumenti per l'adattamento del domicilio per garantire l'abitare autonomo, trasporti. A questo scopo vengono destinati 14,64 milioni annui.