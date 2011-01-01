Le Ogr Torino rafforzano la governance, Marco Giovannini nuovo presidente

Le Ogr Torino, l'hub della Fondazione Crt dedicato all'innovazione e alla cultura contemporanea, rafforzano la governance per sostenere una nuova fase di sviluppo e consolidare i risultati raggiunti negli ultimi anni. Con questo obiettivo Marco Giovannini è stato nominato dall'assemblea dei soci presidente. Lavorerà in sinergia con l'amministratore delegato Davide Canavesio. Cavaliere del Lavoro dal 2012, imprenditore con oltre quarant'anni di esperienza, Giovannini porta alla guida delle Ogr Torino una competenza di profilo internazionale nei settori dell'innovazione, dell'industria e della finanza, unita a una profonda conoscenza della Fondazione Crt e degli enti collegati maturata ricoprendo il ruolo di consigliere per oltre dieci anni. "Oggi le Ogr sono un centro sempre più autorevole di produzione culturale e tecnologica, in dialogo con le istituzioni più prestigiose e gli ecosistemi più importanti al mondo. Il nostro impegno sarà consolidare questa traiettoria e rafforzare il posizionamento internazionale dell'hub, contribuendo a rendere Torino sempre più attrattiva per nuove idee, progetti e collaborazioni" afferma Giovannini. "Il progetto delle Ogr, nato a Torino grazie alla visione e all'impegno della Fondazione Crt, entra in una nuova fase del suo percorso di sviluppo. Il rafforzamento della governance delle Ogr accompagna questa evoluzione e rappresenta un passaggio significativo nel consolidamento del ruolo strategico dell'hub" sottolinea Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt. "Negli ultimi anni le Ogr hanno dimostrato una forte capacità di crescita e grazie al sostegno strategico della Fondazione Crt hanno saputo affermarsi come piattaforma capace di connettere creatività, ricerca, impresa" commenta Canavesio. Il consiglio di amministrazione, che si è riunito dopo l'assemblea, ha nominato vicepresidente Giampiero Leo, con l'obiettivo di supportare i progetti previsti per i prossimi anni.