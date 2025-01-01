Ravinale-Cera-Marro (Avs): “Suicidio in carcere Torino purtroppo non stupisce”

"La terribile notizia del suicidio di una persona detenuta di 62 anni nel carcere di Torino ci addolora ma, purtroppo, non ci stupisce". Lo affermano in una nota Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro, consigliere regionali di Avs in Piemonte. "Nei sette sopralluoghi che abbiamo fatto da inizio 2026 nelle strutture di detenzione del Piemonte - spiegano - abbiamo trovato una situazione allo stremo: sovraffollamento, strutture fatiscenti e inadeguate, tensione tra i detenuti, carenza di personale, e in particolare di educatori, misure disciplinari utilizzate a fini meramente punitivi decise dal Dap di Roma che rendono ancora più disperata la situazione". "Non fa eccezione - sottolineano le consigliere di Avs - il Cpr di Torino, dove gli atti anticonservativi sono all'ordine del giorno e di fatto si sta accettando il rischio che le persone trattenute possano farsi male, anche molto seriamente. Anche le rappresentanze sindacali della polizia penitenziaria denunciano da tempo una situazione "sempre più critica", segno evidente di un sistema sotto pressione strutturale". "Mentre la Garante regionale dei detenuti preferisce fare i banchetti per il sì al referendum con Fratelli d'Italia - aggiungono -, a noi che i sopralluoghi in carcere li facciamo regolarmente la situazione di violazione sistematica dei diritti delle persone detenute e le condizioni critiche di lavoro degli agenti è perfettamente chiara: per questo abbiamo chiesto formalmente che venga convocato un Consiglio regionale aperto sulla situazione delle carceri piemontesi. Non ci si può girare dall'altra parte, la sofferenza e i ripetuti suicidi nel sistema penitenziario sono una responsabilità di chi governa" concludono.