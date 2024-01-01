Daspo violato, chieste 21 condanne per ultras del Torino

È iniziato questa mattina al tribunale di Torino il processo a 21 ultras granata accusati di aver violato il Daspo che impediva loro di frequentare le aree attorno allo stadio Grande Torino. Il sostituto procuratore Paolo Scafi ha chiesto condanne tra sei mesi e otto mesi e venti giorni di carcere. Il procedimento arriva dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza di assoluzione emessa nel novembre 2024. Secondo l'accusa, gli imputati sarebbero stati trovati in un bar in via Filadelfia, durante partite e allenamenti, nonostante il divieto. L'indagine, avviata nel febbraio 2024 dopo controlli della Digos, aveva già portato a sei arresti.