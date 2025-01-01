Referendum, a Torino oltre 631mila elettori di cui 497 ultracentenari

Sono 631.560, di cui 332.781 femmine e 298.779 maschi, i torinesi aventi diritto al voto per il referendum del 22 e 23 marzo, 59.393 quelli che potranno votare per corrispondenza, perché residenti o temporaneamente residenti all'estero. Secondo i dati forniti dalla Città, i neo elettori che andranno alle urne per la prima volta a Torino sono 23.820, dato che comprende nuovi residenti, nuovi cittadini italiani, persone che hanno ripristinato la residenza dopo periodi di irreperibilità e 5.922 neo maggiorenni (2.899 femmine e 3.022 maschi, di cui 18 che compiono gli anni domenica 22 marzo. Da un capo demografico all'altro, sono invece 497 gli elettori ultracentenari, 405 femmine e 92 maschi, fra i quali la signora Anna, che con i suoi 111 anni è la votante più longeva. Per quel che riguarda la macchina organizzativa circa 1.500 dipendenti comunali di vari settori sono coinvolti nell'organizzazione della consultazione elettorale, con un'ottantina di 80 agenti della polizia locale impiegati durante le operazioni di voto per il presidio dei seggi. Le sezioni elettorali sul territorio cittadino sono 919, tra cui 50 sezioni speciali con raccolta del voto in luoghi di cura o di detenzione e 61 sezioni volanti. In tutto sono 969 i presidenti di seggio nominati e 2.913 gli scrutatori e ad oggi le rinunce all'incarico sono circa il 20% per gli scrutatori, un dato fisiologico e in linea con le attese. Per sostituirli, la Città attingerà alla banca dati di cittadini iscritti alle liste elettorali disponibili a svolgere l'incarico ed è ancora possibile, fino al 20 marzo, presentare online la propria istanza di disponibilità. Ad oggi le disponibilità ricevute sono 4.219 per gli scrutatori e 562 per il ruolo di presidenti di seggio. La tessera elettorale può essere richiesta fino a giovedì 19 marzo all'ufficio elettorale di corso Valdocco 20 e nelle anagrafi decentrate. Venerdì 20, sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 marzo l'ufficio elettorale e alcune anagrafi saranno aperti in via straordinaria per il rilascio delle tessere e dei duplicati