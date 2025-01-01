POLVERE DI (5) STELLE

M5s: Lo Russo "Blocca Torino", con lui niente campo largo

Iaria, deputato pentastellato e assessore all'Urbanistica nella giunta Appendino, boccia il Piano regolatore: clausole di salvaguardia e meccanismo della perequazione ostacoli al mercato immobiliare. In vista del 2027 si rivolge al Pd: "Amate più il sindaco o la città?"

“Altro che Cresci Piemonte, questo è il blocca Torino”. Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle ed ex assessore all’Urbanistica nella giunta pentastellata guidata da Chiara Appendino, non le manda a dire al sindaco di Torino Stefano Lo Russo e al suo successore Paolo Mazzoleni, all’indomani dell’approvazione del progetto preliminare del nuovo piano regolatore, che la città aspettava da oltre trent’anni. Un motivo in più per ribadire il no al campo largo in vista delle comunali del prossimo anno, se il Partito democratico – come sembra – punterà sulla ricandidatura dell’attuale primo cittadino.

Nessuna salvaguardia

La criticità più grossa del nuovo Prg, secondo Iaria, sta nel meccanismo delle clausole di salvaguardia, che scattano per i progetti non ancora approvati e coprono il periodo che va dall’adozione del nuovo piano alla sua approvazione definitiva. A questo si unisce il meccanismo della perequazione, che prevede una sorta di restituzione alla collettività del nuovo spazio su cui si decide di costruire, in termini di oneri di urbanizzazione.

“Hanno creato un sistema complessissimo che rischia di bloccare il tessuto imprenditoriale per anni”, avverte Iaria. E l’ottica di frenare l’eccessivo consumo di suolo non lo convince: “Si scarica tutto sui costruttori che si vedranno raddoppiare i costi, e a quel punto preferiranno costruire nei comuni limitrofi o in altre parti d’Italia. Perché spendere così tanto per i diritti edificatori quando possono andare a Grugliasco o a Pianezza?”

Qualcosa di buono

Secondo il predecessore di Mazzoleni per raggiungere un obiettivo simile sarebbe stato più opportuno abbassare gli indici nelle aree verdi, in modo da non impattare su costruttori e professionisti, alle prese con una corsa contro il tempo per farsi approvare i progetti prima che scattino le clausole di salvaguardia. Va poi registrato che ieri in Consiglio Comunale il Movimento non ha espresso un voto contrario, ma si è limitato a non partecipare al voto.

“Non voglio dire che il nuovo piano sia del tutto sbagliato – chiarisce Iaria – in fin dei conti riprende anche molte delle nostre proposte. Il consumo di suolo è una delle maggiori cause di dissesto idrogeologico del nostro paese ed è un tema serissimo, ma per contrastarlo serve una legge nazionale, altrimenti ci sarà solo uno spostamento del mercato immobiliare e a perderci sarà solo Torino”.

Da qui la stoccata a Mazzoleni, che da progettista è stato parte integrante di quel “modello Milano” finito nel mirino della magistratura e avversato duramente (anche ieri in Sala Rossa) dagli stessi 5s: “A Milano gli piace costruire e guadagnare, a Torino blocca tutto”.

Piano incompiuto

Sorge però spontaneo chiedersi perché la giunta precedente, in cui proprio Iaria aveva la delega all’urbanistica, non sia riuscita a portare a termine il piano regolatore, passando la palla all’attuale amministrazione.

“Eravamo arrivati alla proposta tecnica, incontrando gli uffici tecnici e le associazioni di categoria. Il nostro schema era chiaro: velocizzare i cambi di destinazione d’uso in modo da favorire la rigenerazione urbana e favorire lo sfruttamento di strutture già esistenti, inoltre volevamo applicare la salvaguardia solo in due aree, nella zona nord della città. In questo modo non si sarebbe bloccata la città”.

Nel frattempo però la consiliatura era volta al termine, e non è rimasto che il passaggio di consegne: “Mi sono raccomandato con Mazzoleni di fare in fretta, perché Torino non può aspettare ancora per un nuovo piano regolatore”. Ed è qui che secondo il deputato pentastellato sta il paradosso: “Nasce per far ripartire la città, ma finirà per bloccarla”.

O Torino o Lo Russo

La bocciatura del nuovo Prg targato Lo Russo-Mazzoleni non fa che allontanare ulteriormente i pentastellati dal Pd torinese, fermo sulla ricandidatura dell’attuale sindaco. Un “diktat” che neanche il presidente del M5s, l’ex premier Giuseppe Conte, sembra disposto ad accettare, almeno stando a quanto ha dichiarato nella sua tappa torinese di venerdì scorso.

“Non posso che condividere le parole di Conte – dice Iaria – noi non ci opponiamo alla possibilità di un’alleanza progressista, ma non può essere Lo Russo a guidarla, dopo che in questi anni non ha fatto nulla per una città che è sempre più in crisi, tra aziende che chiudono, cassintegrati che aumentano e giovani che se ne vanno”.

Così rivolge un appello provocatorio ai colleghi dem: “A loro farei una domanda: amate più Torino o Lo Russo? Perché una cosa esclude l’altra”. Per il campo largo sotto la Mole c’è ancora tanto da seminare.