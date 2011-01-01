FINANZA & POTERI

Crt, "rieccolo" il palenzoniano. Giovannini alla guida delle Ogr

Il manager alessandrino, fedelissimo del Camionista di Tortona, rientra dopo le turbolenze del dopo-Palenzona e le ombre del "patto occulto". A Palazzo Perrone, archiviato il gelo grazie alla regia Poggi-Polliotto, torna il sereno (e l'ecumenismo)

Altro che porte girevoli: a Palazzo Perrone sembra di stare su una giostra, con i cavalli di ritorno che – zac – ricompaiono al momento giusto. E infatti, rieccolo. Proprio lui. Il “palenzoniano” di ferro, quello che quando il Camionista di Tortona starnutiva tirava fuori il fazzoletto prima ancora del primo atchù. Marco Giovannini torna in auge, con tanto di investitura ufficiale alla presidenza delle Ogr Torino.

Il marchio è quello giusto: rieccolo, appunto, come avrebbe detto Fortebraccio per Amintore Fanfani nelle sue molteplici resurrezioni. Solo che qui non siamo nella Prima Repubblica, ma nel risiko torinese delle fondazioni bancarie, dove i ritorni contano più delle uscite di scena.

Le Ogr Torino – l’hub della Fondazione Crt dedicato all’innovazione e alla cultura contemporanea – rafforzano la governance per aprire una nuova fase di sviluppo. Traduzione: si sistema la cabina di regia, e nella cabina torna uno che di leve e ingranaggi se ne intende. L’assemblea dei soci ha nominato Giovannini presidente. Lavorerà in tandem con l’amministratore delegato Davide Canavesio, uno che in quelle stanze ha già dimostrato di saper stare a galla anche nelle acque più agitate.

Manager e imprenditore

Cavaliere del Lavoro dal 2012, imprenditore con oltre quarant’anni di esperienza, curriculum internazionale tra innovazione, industria e finanza, Giovannini non è certo un neofita. Ex numero uno di Guala Closures – colosso dei tappi e delle chiusure – poi patron del gruppo Inman, con una carriera che passa da Fiat a Bormioli Rocco, da Carnaud Metalbox a Crown Cork & Seal, fino ai board di Ducati e Cassa Depositi e Prestiti. In mezzo, pure la presidenza di Confindustria Alessandria. Insomma, uno che quando entra in una stanza non chiede dov’è il tavolo: lo apparecchia.

E però, più che il pedigree industriale, a Torino pesa il pedigree relazionale. Perché Giovannini è soprattutto uomo vicinissimo a Fabrizio Palenzona, il Furbizio per antonomasia, e questo dettaglio – nella geografia del potere della Fondazione Crt – non è mai stato secondario. Già, perché non è passato poi così tanto tempo da quando lo stesso Giovannini sbatteva la porta. Era il periodo dello scontro frontale dopo la defenestrazione di Big Fabrizio: seduta al fulmicotone nella Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea, scintille con Caterina Bima. “Mi pare nessuno ti trattenga”, gli aveva tagliato corto l’allora vicepresidente Crt. E lui, coerente con il clima da tempesta, si dimette. Salvo – pare – chiedere subito dopo di essere rimesso in pista. Questione di tempi, e di vento.

Il "patto occulto"

Nel frattempo, il suo nome è finito pure sotto la lente dell’inchiesta sul cosiddetto “patto occulto”. Gli inquirenti hanno acceso i riflettori su quel famigerato consiglio del 22 aprile 2024, all’indomani della sfiducia al segretario generale Andrea Varese. In quella riunione – con Maurizio Irrera presidente ad interim e Giovannini tra i presenti – si consuma la notte della “spartingaia”: una trentina di nomine distribuite tra società e associazioni, con i consiglieri che si nominano (e autonominano) a raffica. Una geografia di incarichi che, secondo chi indaga, sarebbe la prova di una “fondazione nella Fondazione”. E in quella dinamica, il voto di Giovannini – insieme a quello di Irrera – pesa.

La pax poggiana

Ora, però, il clima è cambiato. Il disgelo firmato dalla presidente Anna Maria Poggi, con la regia operativa della segretaria generale Patrizia Polliotto, ha riportato il sereno in via XX Settembre. E quando torna il sereno, si sa, anche i figli un po’ turbolenti vengono riammessi a tavola.

Così Giovannini rientra dalla porta principale, con tanto di dichiarazioni istituzionali: le Ogr “sempre più autorevoli”, il dialogo con gli ecosistemi internazionali, l’obiettivo di rafforzare il posizionamento globale e rendere Torino attrattiva per idee e progetti. Parole da manuale, ma pronunciate da uno che sa bene dove mettere le mani. A fare da sponda, la stessa Poggi: nuova fase di sviluppo, governance rafforzata, passaggio significativo. E Canavesio che sottolinea la crescita dell’hub, capace di connettere creatività, ricerca e impresa.

Vicepresidente superlativo

Nel nuovo assetto entra anche il “superlativo” Giampiero Leo, gran navigatore tra Prima e Seconda Repubblica con un piede già nella Terza, uomo di sacrestia ma anche di politica, di quelli che sanno muoversi tra corridoi ecclesiastici e stanze dei bottoni senza mai perdere la bussola, nominato vicepresidente dal consiglio di amministrazione subito dopo l’assemblea. Un altro tassello nel mosaico che dovrà sostenere i prossimi anni delle Ogr.

E così, tra vecchie ruggini archiviate e nuovi equilibri da consolidare, il sistema Crt rimette in pista uno dei suoi uomini più esperti. Con buona pace di chi, in quella famosa seduta, gli aveva gentilmente indicato la porta. Perché a Torino, più che gli addii, contano i ritorni. E certi ritorni, come si vede, non passano mai inosservati.