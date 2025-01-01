Suicidio in carcere Torino, autopsia per Bernardo Pace

La procura di Torino ha aperto un fascicolo sul suicidio di Bernardo Pace, il detenuto di 62 anni morto ieri nel carcere Lorusso e Cutugno. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo per chiarire le circostanze del decesso. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si sarebbe impiccato nella cella in cui era recluso da solo, al piano terra del padiglione E dell'istituto. Pace stava scontando una condanna a 14 anni e 4 mesi nel processo Hydra a Milano sull'alleanza tra camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra. Il corpo era stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30.