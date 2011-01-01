VERSO IL VOTO

Renzi gioca a nascondino, ma i renziani dicono Sì (sottovoce)

Il partito dell'ex premier ha dato libertà di voto sul referendum, così i suoi esponenti e militanti procedono in ordine sparso, in larga parte a favore della riforma Nordio. In Piemonte Nallo vota sì, Borghi e Fregolent si rifugiano nel segreto dell'urna

Negli ultimi giorni di una campagna referendaria dai toni accesi con scambi di accuse reciproche, c’è chi ha preferito starsene tranquillo in disparte. Quella vecchia volpe di Matteo Renzi ha lasciato piena libertà di voto agli iscritti del suo partito. Che si chiami ancora Italia Viva o che Casa Riformista abbia già messo le fondamenta, i suoi esponenti principali hanno scelto di procedere in ordine sparso: l’ex premier si limita a rilasciare dichiarazioni criptiche, buona parte della sua pattuglia parlamentare fa campagna per il Sì, altri mantengono il riserbo e qualcuno ha invece deciso di votare No. Restringendo il campo al Piemonte, lo scenario non cambia.

A titolo personale

Dietro la scelta renziana di non schierarsi su una questione così cruciale ci sono ragioni prevalentemente tattiche, come la sua storia politica ci ha ormai abituato. L’ex rottamatore è infatti storicamente un fautore della separazione delle carriere della magistratura, ma schierarsi apertamente per il Sì avrebbe implicato rompere con il campo largo, dove ha collocato stabilmente il suo partito prendendo definitivamente le distanze dal suo ex alleato nel fu Terzo Polo Carlo Calenda, con Azione che infatti ha sposato la causa della riforma Nordio.

Dietro i tatticismi ci sono però anche questioni più squisitamente politiche, visto che all’interno del partito non vi è unanimità di posizioni sul tema. Tutt’altro: se parlamentari di spicco come Roberto Giachetti, Raffaella Paita e Ivan Scalfarotto hanno scelto di schierarsi per il Sì a titolo del tutto personale, dall’altra parte c’è anche chi, come l’ex ministra Teresa Bellanova, ha scelto di opporsi alla riforma della giustizia, dichiarando apertamente il suo voto contrario al referendum in programma tra pochi giorni: “Non ci impressionano i muscoli del potere, ci interessano i contrappesi. La riforma su cui voteremo il 22 e il 23 marzo li sposta. Per questo diciamo un convinto no” ha dichiarato in un comunicato congiunto con l’ex deputata e oggi consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei. Anche se – tra gli esponenti come tra i militanti – predomina il Sì, i renziani per il No non mancano.

Partito laico

Anche tra gli esponenti di spicco piemontesi la situazione è pressoché identica: la consigliera regionale Vittoria Nallo voterà Sì, ma non ha fatto alcuna campagna in merito, né tantomeno organizzato iniziative, in linea con l’orientamento del partito a livello nazionale, che ha scelto di tenersi fuori dalla contesa referendaria.

“In un periodo dove a fare notizia sono gli ayatollah viviamo il referendum con grande laicità, lasciando libero ognuno di votare come vuole”, dichiara un altro piemontese, il senatore e vicepresidente nazionale del partito Enrico Borghi, che sceglie di mantenere il riserbo su come voterà domenica o lunedì prossimo: “Ho deciso per chi voterò, ma manterrò il segreto dell’urna”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente regionale di Italia Viva, la senatrice Silvia Fregolent, che ha deciso di non fare alcuna dichiarazione di voto, mentre la presidente della federazione torinese del partito Mariangela Ferrero sembra più incline per il No. Ordine sparso, in Piemonte come nel resto d’Italia.

Nessuna collaborazione

A influire su questa scelta piuttosto pilatesca ci sarebbe anche il netto rifiuto da parte della maggioranza di centrodestra, su cui si regge il governo di Giorgia Meloni, di accettare le proposte emendative di Italia Viva. “Così facendo ci hanno tolto d’impaccio”, spiega Fregolent, raccontando come le loro proposte di rivedere il sorteggio per i membri del Csm e di abolire l’obbligatorietà dell’azione penale per i Pm siano state rispedite al mittente.

“La separazione delle carriere era nel programma del Terzo Polo e la rivendichiamo, ma è l’impianto complessivo della riforma che non ci convince, soprattutto per i metodi utilizzati”, continua la senatrice renziana, mostrando scetticismo anche sulle successive leggi ordinarie, che dovranno dare attuazione alla riforma nel caso in cui questa passi il vaglio popolare: “Dopo una campagna dai toni così accesi, in cui sono arrivati ad accusare la magistratura di essere un sistema mafioso, come fanno a dire che scriveremo insieme i decreti attuativi?”. Nel dubbio, è il ragionamento di Renzi e dei suoi, meglio non prendere posizione, lasciando che a scannarsi siano altri.