SANITÀ

Donazioni per evitare le gare.

Stop a nuovi robot chirurgici

In Piemonte "congelate" tutte le procedure per acquisire ulteriori apparecchiature. La Regione richiama all'osservanza delle norme e alle regole dell'Anac. Dietro alle apparecchiature regalate il business dei prodotti per il loro funzionamento. Il caso Sant'Anna

La sanità del Piemonte mette in stand by i robot. Per carità, intendiamoci: nessuna delle apparecchiature in uso smetterà di fornire il suo prezioso apporto al lavoro dei chirurghi. La sospensione riguarda le procedure per i futuri acquisti ed è solo un aspetto di una disposizione destinata a cambiare radicalmente una prassi più che consolidata, che mostrerebbe più di una falla per quanto riguarda la rigorosa osservanza delle regole in materia di acquisti, gare e concorrenza.

La lettera alle Asl

Nelle scorse ore tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere hanno ricevuto una comunicazione dai toni chiari e perentori, inviata dal direttore regionale della Sanità Antonino Sottile e dal dirigente del settore Politiche degli investimenti Sandro Petruzzi.

La lettera si conclude avvertendo che “le richieste tuttora pendenti in cabina di regia sono da considerarsi sospese in attesa di ulteriore istruttoria da parte delle aziende proponenti”. Tradotto: tutte le pratiche per l’acquisto, ma anche per la ricezione in donazione delle apparecchiature per la chirurgia robotica resteranno ferme, in attesa dei cambiamenti previsti.

E questi ultimi, come si diceva, si annunciano tutt’altro che di poco conto. Per comprenderne le motivazioni, oltre alle norme che i vertici tecnici della sanità piemontese richiamano nella lettera, serve ricordare come spesso funziona l’acquisizione di un robot in un ospedale e, soprattutto, cosa c’è dietro.

Spazzato via in premessa ogni dubbio sulla loro utilità ed efficacia in molte branche della chirurgia, non può essere trascurato il fatto che frequentemente l’arrivo in sala operatoria dei robot avvenga non tanto sulla base di una programmazione di spesa dell’azienda (sempre più spesso alle prese con difficoltà di bilancio), quanto grazie a più che apprezzabili donazioni da parte di fondazioni o altri soggetti che si fanno carico dell’acquisto.

I richiami dell’Anac

Una strada che, più volte, ha consentito agli ospedali di dotarsi rapidamente delle apparecchiature, ma che non incrocia quelle definite dalle normative, ancora di recente richiamate dall’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, che – come si legge nella lettera della Regione – segnala “prassi da parte di molte aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che hanno il risultato di precludere l’accesso alle procedure di gara ai produttori dei nuovi dispositivi di chirurgia robotica”.

Negli ultimi tempi quello che è stato una sorta di monopolio, con la produzione e commercializzazione da parte di una sola azienda, è venuto meno con l’affacciarsi di altri prodotti, specialmente dai Paesi asiatici. Un cambiamento che avrebbe portato all’accelerazione di non pochi procedimenti di acquisto, prima della messa sul mercato di apparecchiature analoghe e, quindi, dell’apertura di un mercato concorrenziale. Ma anche un mercato in cui il guadagno maggiore non è dato tanto dal prezzo del robot, quanto da quello dei prodotti necessari per il suo funzionamento, così come per l’assistenza.

Donazioni e business

Proprio su questo aspetto si è giocato, per anni, il grande equivoco: dopo le generose donazioni, le spese per i cosiddetti prodotti consumabili sono finite per gravare sulle casse delle Asl e delle aziende ospedaliere, costrette ad acquistarli dalla ditta venditrice dell’apparecchiatura. Le stesse ditte che, in moltissimi casi, trattavano la vendita non con la struttura pubblica, ma interloquendo con chi era pronto a regalarla.

Un esempio arriva da un caso di cui mesi addietro si era occupato lo Spiffero e che riguarda la non ancora definita vicenda del robot destinato all’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna. L’acquisto dell’apparecchiatura, sulla cui collocazione si erano intrecciate perizie contrastanti circa la tenuta del solaio su cui avrebbe dovuto poggiare, era previsto da parte della Fondazione Medicina a Misura di Donna, presieduta da Chiara Benedetto, professore emerito dell’Università di Torino. La fondazione, nel bilancio, scriveva di essere in attesa di un contributo della Compagnia di San Paolo, deliberato per 2.479.490 euro, volto anch’esso a finanziare il progetto di “Chirurgia ginecologica di precisione”, e a sua volta la Compagnia aveva chiesto alla Fondazione di cofinanziare il progetto con 28.407 euro.

Il robot di Città della Salute

A sostegno dell’installazione del robot, una società di consulenza ingegneristica di Verona aveva prodotto una consulenza tecnica su richiesta di Ab Medica per “l’installazione di un impianto Da Vinci Surgical System presso una o più sale operatorie dell’ospedale Sant’Anna di Torino”. Una perizia di segno contrario era poi stata prodotta dai tecnici della Città della Salute. Ora, a quanto risulta, anche le pratiche relative a questo robot rientrano tra quelle sospese dalla Regione.

Non un caso isolato: tra gli ospedali pronti ad accogliere la donazione di un robot da parte di un’associazione c’è anche quello di Casale Monferrato, città di cui è stato sindaco l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Sognando California

E proprio alti vertici della sanità regionale e di alcune aziende ospedaliere, la scorsa estate, avrebbero dovuto volare a San Diego, nel quartier generale californiano del colosso della robotica. Poi il viaggio sarebbe saltato, non si sa bene perché.

Nel frattempo, alla ventina di robot già in uso, non pochi altri sarebbero in lista d’attesa per il sistema sanitario del Piemonte, sempre più spesso attraverso il sistema delle donazioni. Un elenco che viene “congelato” dalla disposizione arrivata ieri ai vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere. Nella lettera si richiama la necessità di “rispettare i principi di concorrenza, trasparenza, accesso al mercato e rotazione degli operatori economici”.

Il Garante della concorrenza

A sostegno della decisione, il direttore della sanità regionale scrive che, nel parere dell’Anac e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, “viene censurata la prassi diffusa in molte aziende sanitarie e ospedaliere di accettare in comodato d’uso il sistema chirurgico senza bandire alcuna gara, in quanto a titolo apparentemente gratuito”, mentre “il sistema implica esborsi per l’acquisto dei consumabili che avvengono con delibere motivate da urgenza”.

Apparentemente gratis

Per la Regione, in questi casi “l’acquisizione del robot è solo apparentemente gratuita” e si palesa il rischio “di creare un vincolo nel tempo con lo stesso fornitore, senza consentire l’apertura al mercato a fornitori alternativi”. Come se tutto ciò non bastasse, arriva l’ulteriore citazione di Anac e Agcm, per le quali queste modalità “costituiscono un’elusione delle norme del codice degli appalti”.

L’indicazione alle aziende sanitarie e ospedaliere è chiara: rimuovere ogni criticità evidenziata ed effettuare una puntuale verifica del rispetto delle norme prima di inviare al grattacielo ogni nuova richiesta. Quelle già sul tavolo, in attesa delle necessarie verifiche e modifiche, restano in stand by.