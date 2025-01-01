Ai, ai ai la Super Asl

Dicono che... l’inciampo con l’intelligenza artificiale abbia giocato un brutto scherzo all’esordio mediatico del nuovo direttore generale di Azienda Zero, Massimo D’Angelo. Il logo della Super Asl infarcito di errori ha fatto sorridere (amaramente) più d’uno. Ma sono ben altri gli argomenti a tener banco in queste ore nei corridoi. Uno tra tutti: il passaggio di testimone alla direzione amministrativa. Pare che l’ormai ex direttore Adriano Leli intenda portare con sé all’azienda Regina Margherita-Sant’Anna Patrizia Nebiolo con eguale ruolo nella neonata azienda ospedaliera. Al suo posto ad Azienda Zero, D’Angelo dopo aver meditato una scelta “foresta” sarebbe in procinto di avvalersi dell’attuale capo del personale dell’Asl di Alessandria (dalla quale egli proviene) Antonella Bogliolo.