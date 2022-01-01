Cdp, in 4 anni iniziative per oltre 2,6 miliardi per le Regioni

Si rafforza la collaborazione tra Cdp, Regioni e finanziarie locali: tra il 2022 e il 2025 sono state realizzate iniziative per oltre 2,6 miliardi di euro. È quanto emerso nel quarto Incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle organizzato da Cassa Depositi e Prestiti insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e all'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (Anfir). Le sinergie fra Cdp, Istituzioni locali e forze economiche del territorio "costituiscono un volano sempre più rilevante, come dimostra quanto mobilitato tra il 2022 e il 2025" è stato spiegato durante l'incontro. Le risorse sono state impegnate in progetti a favore di Regioni, Province Autonome, Società partecipate dalle Regioni e che includono anche i programmi condotti insieme alle Finanziarie regionali. Di queste, circa 1,8 miliardi sono stati indirizzati al sostegno di investimenti chiave per i territori; si registra inoltre un ulteriore rafforzamento nel ricorso a soluzioni di finanza innovativa, come i Basket Bond Regionali volti a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, ha sottolineato che "fare sistema è una necessità. Nel suo ruolo di Banca promozionale, CDP è chiamata a dare continuità allo sviluppo e alla competitività dei territori, agevolando la diffusione capillare dei benefici dell'innovazione e accompagnando le imprese nelle trasformazioni in atto". Per L'amministratore delegato Dario Scannapieco "La collaborazione con le Regioni e le loro partecipate ha consentito a Cassa Depositi e Prestiti di sostenere realtà pubbliche e private in oltre il 78% dei Comuni, raggiungendo aree in cui vive più del 97% della popolazione italiana. Le risorse straordinarie del PNRR hanno consentito di accelerare investimenti indispensabili. La priorità, ora, è rendere strutturale la capacità di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici anche oltre la stagione del Piano e assicurare continuità e coesione quali fattori chiave per la competitività nazionale". Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga ha osservato che "la collaborazione delle Regioni con Cdp e ANFIR è centrale ed è destinata a rafforzarsi. La sfida che abbiamo davanti è da un lato consolidare i risultati ottenuti con il PNRR, dall'altro costruire un nuovo ciclo di investimenti pubblici per la fase del post-PNRR capace di sostenere la crescita, ridurre i divari territoriali e rafforzare la qualità dei servizi ai cittadini". Il Presidente dell'ANFIR, Michele Vietti, ha assicurato che "Le finanziarie regionali possono svolgere un ruolo sempre più strategico nel collegare la programmazione pubblica con il mercato dei capitali. Rafforzare l'uso degli strumenti finanziari e la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti significa rendere più efficaci le politiche di investimento e sostenere concretamente PMI e territori".