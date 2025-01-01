Scannapieco, "su Piano Casa stiamo lavorando"

Il Piano Casa "è un qualcosa su cui stiamo già lavorando e nuovi fondi verranno lanciati molto a breve". Così l'amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco rispondendo ai giornalisti riguardo il ruolo di Cdp nel Piano Casa e sulla possibilità di un fondo con gli Emirati. "Noi parliamo molto con le altre banche promozionali di tutti gli altri Paesi. Spesso investiamo insieme alle fondazioni bancarie dell'abitare sociali. Noi siamo concentrati su quelle che chiamiamo le 4S, ovvero social housing, senior housing, student housing e staff housing. Noi siamo già operativi da questo punto di vista".