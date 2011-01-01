ECONOMIA DOMESTICA

Gli italiani chiudono bottega,

gli stranieri fanno impresa

Nel 2025 in Piemonte le imprese straniere aumentano del 3% e si avvicinano a quota 56mila, in netta controtendenza rispetto al calo complessivo dell'1,2% registrato dal sistema produttivo regionale. Edilizia, commercio, turismo e servizi i settori principali

Crescono ancora, e lo fanno in controtendenza rispetto al resto del sistema produttivo. L’imprenditoria straniera in Piemonte continua a espandersi e a rafforzare il proprio ruolo all’interno dell’economia regionale, senza però stravolgerne gli equilibri complessivi. A fine 2025 si contano 55.434 imprese guidate da cittadini nati all’estero, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, pari a circa 1.600 unità in più in dodici mesi. Nello stesso periodo, il totale delle imprese piemontesi segna invece una flessione dell’1,2%, confermando una fase di contrazione della base imprenditoriale tradizionale.

Sono i dati ufficiali del registro imprese delle Camere di commercio piemontesi, elaborati da Unioncamere Piemonte, a fotografare un fenomeno ormai strutturale: l’imprenditoria straniera continua a crescere e a rafforzare il proprio ruolo nel sistema economico regionale.

Il controcanto alla crisi

Il fenomeno si inserisce in una traiettoria di lungo periodo ormai consolidata. Dal 2016 a oggi, le imprese straniere sono cresciute del 33,7%, con un saldo positivo di quasi 14mila unità, mentre quelle non straniere hanno registrato una diminuzione di circa 36mila. Questo andamento ha progressivamente aumentato il peso della componente estera sul totale regionale, passata dal 9,4% al 13,3%.

Nel quadro nazionale, dove si contano oltre 673mila imprese a guida straniera (l’11,5% del totale), il Piemonte rappresenta una quota dell’8,2% e si colloca al sesto posto per incidenza, dietro regioni come Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia.

Non solo numeri: cresce la qualità

Non si tratta soltanto di una crescita numerica. Accanto alla forte presenza di ditte individuali, che rappresentano ancora il 79,1% delle imprese straniere, si osserva un progressivo rafforzamento sotto il profilo organizzativo. Le società di capitale raggiungono il 13,6% e sono la forma che cresce più rapidamente (+9% nell’ultimo anno), segnale di un’evoluzione verso strutture più solide e articolate. Restano più contenute le società di persone (6,7%) e le altre forme (0,6%).

Dal punto di vista settoriale, l’edilizia si conferma il principale ambito di attività con oltre 18mila imprese, pari al 32,8% del totale straniero, e con una presenza estera che incide per il 28,1% sull’intero comparto. Seguono il commercio (23,7%) e gli altri servizi (21,9%), mentre il turismo emerge come un settore particolarmente dinamico: le imprese guidate da stranieri rappresentano il 17,6% del totale regionale e registrano una crescita del 4,7%, insieme agli altri servizi (+4,5%) tra i principali motori dello sviluppo recente.

Dove stanno e cosa fanno

Sotto il profilo della provenienza, la componente extra-europea è nettamente prevalente e rappresenta il 72,6% del totale, mentre poco più di un’impresa su quattro è guidata da cittadini europei.

La distribuzione territoriale evidenzia una forte concentrazione nell’area metropolitana di Torino, che ospita circa il 60,7% delle imprese straniere e presenta un’incidenza del 15,2% sul totale delle aziende provinciali. Seguono, per consistenza numerica, le province di Cuneo (10,1%) e Alessandria (9,1%). Tuttavia, osservando la densità imprenditoriale, emergono dinamiche differenziate: Novara si distingue con un’incidenza del 13,6%, mentre in territori come Cuneo (8,7%) e Biella (7,5%) la componente estera resta più contenuta.

Il dinamismo tra il 2024 e il 2025 risulta diffuso su tutto il territorio regionale e interessa tutti i principali comparti economici. Le crescite più sostenute si registrano nelle province di Cuneo (+5,7%) e Novara (+4,8%), mentre Asti (+0,7%) e Alessandria (+1,0%) mostrano incrementi più moderati ma comunque positivi.

Un pilastro dell’economia

Nel complesso, l’imprenditoria straniera si conferma una componente stabile e in espansione del sistema produttivo piemontese, capace di contribuire alla sua tenuta in una fase di riduzione della base imprenditoriale complessiva.

“L’imprenditoria straniera si conferma un pilastro strutturale del Piemonte, garantendo vitalità al nostro tessuto produttivo in una fase di contrazione della base tradizionale – commenta il vicepresidente di Unioncamere Piemonte, Massimiliano Cipolletta –. Non assistiamo solo a una crescita numerica, ma a un irrobustimento qualitativo, con un progressivo passaggio verso modelli societari più solidi e strutturati. Dai settori storici come l’edilizia al nuovo dinamismo del turismo, queste realtà sono ormai indispensabili per la tenuta economica e l’attrattività dei nostri territori. Come sistema camerale, il nostro impegno resta quello di accompagnare questa evoluzione”.

Una crescita che, più che sostituire, si affianca al resto del sistema produttivo regionale, contribuendo a riequilibrarne le dinamiche in una fase non semplice per l’economia piemontese.