Sospesi o ridotti i cantieri autostradali in vista dei ponti primaverili

La Regione Piemonte, in collaborazione con il Ministero e le concessionarie, ha deciso di ridurre o rimodulare i cantieri autostradali in occasione dei ponti primaverili (Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) per rendere il traffico più scorrevole. Il piano prevede una migliore programmazione e coordinamento dei lavori, con l'obiettivo di limitare i disagi e garantire, nei periodi più critici, almeno due corsie nella direzione di traffico prevalente. La situazione è in miglioramento rispetto allo scorso anno: in particolare sulla A6 Torino-Savona i cantieri sono stati dimezzati, mentre sulle altre tratte principali i lavori saranno ridotti o organizzati per avere un impatto minimo, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi. Nel complesso, si punta ad accompagnare i flussi primaverili ed estivi arrivando ai mesi più trafficati con una rete il più possibile libera da cantieri, senza rinunciare agli interventi di sicurezza e manutenzione. L'assessore ai Trasporti Marco Gabusi sottolinea che il lavoro congiunto tra istituzioni e concessionarie sta producendo risultati concreti, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e garantire entro l'estate una rete autostradale più fluida e sicura.