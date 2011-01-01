Chiusura della campagna referendaria del comitato per il No

Venerdì 20 marzo, a partire dalle 16:30 in piazza Madama Cristina, si terrà una grande iniziativa organizzata dal comitato torinese della società civile per il No, in vista del voto del 22 e 23 marzo al referendum costituzionale. Il percorso, costruito e portato avanti da tutte le realtà del comitato - si legge in una nota - volge al termine dopo mesi di iniziative di sensibilizzazione e confronto con la cittadinanza, a difesa della Costituzione e dell'indipendenza della magistratura, al fine di respingere la Legge Nordio, salvaguardando gli equilibri della nostra democrazia e scongiurando una verticalizzazione del potere senza precedenti e senza paragoni. Proprio per questo l'iniziativa darà spazio a testimonianze e dichiarazioni a sostegno del No, con la partecipazione di tante e tanti ospiti, tra cui Luigi Giove della segreteria Cgil nazionale, Andrea Giorgis, senatore Pd, Rita Sanlorenzo, avvocato generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, Alice Ravinale, consigliera regionale Avs, Francesco Tresso (Assessore del Comune di Torino), Ennio Tomaselli (ex magistrato) e Silvia Garbarino (giornalista de La Stampa). L'iniziativa verrà conclusa dal concerto dei Marilì Mbolo Sound.