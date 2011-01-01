Controlli alla frontiera del Frejus, due arresti e una denuncia

Due persone arrestate e un uomo denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È il bilancio dei controlli della polizia di Stato alla frontiera del Traforo del Frejus, nell'ultima settimana di febbraio. Il primo arresto risale alla notte del 24 febbraio, quando gli agenti hanno fermato su un autobus diretto a Barcellona un uomo privo di documenti. Dagli accertamenti è emersa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati legati al traffico di droga. L'uomo è stato portato al carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il giorno successivo, durante un controllo su un'auto diretta in Francia, è stato individuato un trasporto illecito di persone. A bordo tre uomini, tra cui un passeggero senza documenti: secondo quanto ricostruito, il viaggio era stato organizzato dalla Spagna per trasferirlo a Barcellona dietro pagamento. Il conducente è stato denunciato, mentre veicolo, denaro e telefoni sono stati sequestrati. Il primo marzo un ulteriore controllo su un autobus proveniente da Parigi ha portato al secondo arresto: anche in questo caso si trattava di un cittadino straniero destinatario di un ordine di carcerazione per resistenza, con una pena residua di otto mesi e dieci giorni. Complessivamente, tra il 20 febbraio e il primo marzo, sono state controllate 1.474 persone e 270 veicoli.