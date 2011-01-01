FIANCO DESTR

La "sorella" ripudiata (e cancellata): Chiarelli sparisce dalla locandina

L'assessora "dimezzata" organizza un incontro sul referendum con Delmastro facendolo passare per iniziativa di partito e inserendosi tra i relatori. Ma i vertici di FdI, tenuti all'oscuro, protestano. Risultato: viene eliminata dalla manifestazione ufficiale

C’è chi inciampa e chi, con una certa ostinazione, riesce a trasformare l’inciampo in metodo. Nel caso di Marina Chiarelli, non vi sono più dubbi. Perché l’ultima vicenda che agita le già turbolente acque di Fratelli d’Italia in Piemonte non è solo una gaffe, ma la sintesi perfetta di una parabola politica in caduta libera, fatta di errori reiterati, isolamento crescente e tentativi maldestri di rientrare in partita.

Tutto nasce da una locandina. O meglio, da due. La prima è quella fatta circolare nei giorni scorsi dall’assessora regionale, nel tentativo neppure troppo velato di accreditarsi come interlocutrice della componente più identitaria della “fiamma magica”, agganciandosi al nome del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il manifesto è costruito con tutti i crismi: simbolo di partito ben visibile, titolo “Incontro pubblico” sul referendum della giustizia del 22-23 marzo, e soprattutto quel passaggio chiave – “Introduce: avv. Marina Chiarelli, assessore Regione Piemonte” – che la piazza in posizione di rilievo accanto al big nazionale. Sede elegante, LVG Hotel Collection La Bussola, pubblico militante, intervista affidata a Giovanni Maria Jacobazzi. Insomma, un’operazione studiata per dare un messaggio preciso: nonostante tutto, lei c’è ancora, e ha ancora agganci solidi dentro il partito.

Peccato che quel “nonostante tutto” sia diventato il problema. Perché nel partito, a partire dalla filiera novarese, quella locandina cade come un corpo estraneo. Nessuno ne sa nulla. Non i dirigenti locali, non il segretario provinciale Angelo Tredenari, che infatti – raccontano – prende il telefono e chiama direttamente lo staff di Delmastro per capire cosa stia succedendo. Ed è lì che la costruzione si sbriciola. Perché il sottosegretario, all’oscuro dell’operazione, scopre che l’iniziativa che gli è stata prospettata come evento di partito è in realtà una sortita personale.

La correzione è immediata e, soprattutto, impietosa. Nuova locandina, nuovo assetto, nuova sede – Hotel Europa, corso Cavallotti – e stessa data. Ma con una differenza decisiva: il nome di Marina Chiarelli sparisce. Non compare tra i moderatori, non tra gli interventi, non tra i saluti. Depennata senza appello. Compaiono l’avvocato Giovanni Porzio a moderare, Federico Celano tra i relatori, Jacobazzi come giornalista e, ovviamente, Delmastro per le conclusioni. Lei no. Come se non fosse mai esistita.

È in questa cancellazione, più che nella gaffe in sé, che si misura il punto politico. Perché il tentativo di mostrarsi ancora dentro il giro che conta si trasforma nella certificazione plastica del contrario: l’isolamento. Un isolamento che non nasce oggi e che lo Spiffero racconta da mesi, pezzo dopo pezzo, costruendo attorno all’assessora un profilo sempre più fragile. Già ai tempi dell’inciampo sulle spese elettorali – il contributo della cooperativa Silvabella, il rendiconto bocciato dalla Corte d’Appello, gli atti finiti tra Procura e Consiglio regionale – si era capito che non si trattava di un semplice scivolone tecnico. Da lì in avanti, la vicenda ha preso un’altra piega: lo spettro della legge Severino evocato apertamente, le pressioni interne al partito, i sospetti sulle nomine, a partire da quelle dei Sacri Monti, con i colleghi pronti a metterle il fiato sul collo.

In parallelo, la dimensione personale e politica si è andata logorando. La “sorella novarese”, eletta con un pacchetto di preferenze di partito, ha progressivamente perso peso. Prima le crepe nei rapporti con il territorio – quella Novara dove era stata vicesindaca e che oggi la guarda con crescente distacco – poi le tensioni esplose anche pubblicamente, come la lite all’aeroporto con Elena Chiorino, scena che da sola racconta più di tante analisi il clima dentro Fratelli d’Italia. Fino al ridimensionamento in giunta, con la sottrazione delle deleghe a Turismo e Sport e la permanenza alla sola Cultura, quasi un confino politico.

In mezzo, una serie di uscite che hanno suscitano grandi imbarazzi: dichiarazioni fuori tempo, rivendicazioni (“lavoro tantissimo”) mentre il terreno le franava sotto i piedi, prese di posizione che irritavano alleati e compagni di partito. Non singole gaffe, ma un filo continuo di errori che hanno trasformato un caso amministrativo in un problema politico.

La vicenda delle due locandine si inserisce perfettamente in questa traiettoria. Non è un episodio isolato, ma l’ennesimo capitolo di una storia già scritta. Il tentativo di accreditarsi con Delmastro, facendo passare un’iniziativa personale per evento di partito, finisce per produrre l’effetto opposto: l’intervento diretto del partito, la verifica, la correzione e infine la rimozione del suo nome. Un autogol, appunto. Clamoroso, perché pubblico. E definitivo, perché difficilmente spiegabile. Una sconfessione con tutti i crismi.

Nella destra piemontese, dove le pedine si muovono con cautela e le correnti si osservano con diffidenza, Chiarelli sembra aver perso la bussola. E quando accade, ogni mossa sbagliata pesa il doppio. Anche una locandina. Anzi, soprattutto una locandina.