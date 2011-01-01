POLITICA & GIUSTIZIA

Società con la figlia del mafioso. Nella bufera con Delmastro anche la vicepresidente della Regione Piemonte

Chiorino e il consigliere Zappalà insieme al sottosegretario alla Giustizia nella vicenda del ristorante "Le 5 forchette". Lui si difende: "La mia storia antimafia parla da sola". Le opposizioni insorgono: "Vicenda inquietante". Chieste le comunicazioni a Cirio

Un ristorante a Roma fa scoppiare un terremoto politico dentro Fratelli d’Italia in Piemonte. Il caso della società “Le 5 Forchette Srl” è la trasposizione meloniana della legge del caos: un dispositivo le cui conseguenze sono ancora lontane dal compiersi definitivamente, ma che già oggi mostra crepe evidenti. E se il quadro non fosse già sufficientemente ingarbugliato, a peggiorarlo contribuisce una linea difensiva dei diretti interessati che appare incerta, contraddittoria e, soprattutto, incapace di arginare un caso destinato a restare a lungo al centro dello scontro politico.

Il caso

Al centro della vicenda, portata alla luce stamani dal Fatto Quotidiano, c’è una società costituita a Biella nel dicembre 2024 per gestire un’attività di ristorazione a Roma. Una struttura societaria la cui composizione fa subito alzare più di un sopracciglio: tra i soci figurano infatti il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, la vicepresidente della Regione Elena Chiorino e il consigliere regionale Davide Zappalà, tutti biellesi ed esponenti di spicco di Fratelli d’Italia. Accanto a loro, Miriam Caroccia, giovanissima amministratrice e membro di una famiglia il cui nome è da anni associato alle inchieste sulla criminalità organizzata romana legata al clan Senese.

Un cognome ben noto agli inquirenti: Mauro Caroccia, padre di Miriam, è stato condannato in via definitiva per intestazione fittizia con aggravante mafiosa. Un dato che sposta la questione su un piano inevitabilmente più delicato: quello della compatibilità tra ruoli istituzionali e relazioni economiche, anche indirette, con contesti segnati da condanne per mafia.

Il sottosegretario Delmastro, intervenuto sulla vicenda, ha risposto rivendicando la propria storia personale e politica: “La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente”, ha dichiarato, sottolineando così il suo impegno contro la criminalità organizzata. Entrando nel merito della società, ha poi precisato che si trattava di un rapporto con “una ragazza non imputata e non indagata” e che solo successivamente sarebbe emerso il legame familiare. “Nel momento in cui si scopre, per il rigore etico e morale che mi contraddistingue su questa battaglia, mi sono tolto dalla società”, ha spiegato. Una versione che, però, non ha affatto placato le polemiche.

Le reazioni

Al contrario, ha innescato una raffica di reazioni politiche che insistono su un punto preciso: non tanto la rilevanza penale dei fatti, quanto la loro opportunità. Dal Piemonte, la capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra a Palazzo Lascaris, Alice Ravinale, parla di “interrogativi inquietanti”, chiedendo un’informativa urgente in Consiglio regionale. Il tempismo della vicenda, ha sottolineato, è particolarmente sensibile, alla vigilia (venerdì 20 marzo) della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie, che quest’anno vede proprio Torino e il Piemonte al centro delle celebrazioni. “Non possiamo tollerare che queste ombre si allunghino sull’amministrazione regionale”, ha dichiarato, denunciando quello che ha definito un “imbarazzato silenzio” da parte degli esponenti di Fratelli d’Italia.

Ancora più duro l’intervento del compagno di partito Marco Grimaldi, che parla apertamente di una vicenda “inquietante” e chiama in causa anche il silenzio della premier Giorgia Meloni. Nel suo ragionamento, il nodo non è solo l’esistenza della società, ma il contesto in cui nasce e si sviluppa, tra condanne confermate e movimenti societari che coincidono con passaggi chiave delle vicende giudiziarie. “Se i fatti fossero confermati, sarebbero di una gravità inaudita”, afferma il vicecapogruppo di Avs alla Camera.

Dal Partito Democratico piemontese arriva una richiesta più articolata, che allarga il campo delle domande. I dirigenti regionali, dal segretario Domenico Rossi alla capogruppo Gianna Pentenero, passando per la presidente Nadia Conticelli, insistono sulla necessità di “massima trasparenza”, soprattutto in un territorio che negli anni ha conosciuto fenomeni di infiltrazione mafiosa. “Come si è arrivati al contatto tra esponenti politici piemontesi e la famiglia Caroccia? Perché una società che gestisce un locale a Roma viene costituita a Biella? E, soprattutto, è credibile che figure con ruoli istituzionali così rilevanti non fossero a conoscenza del contesto in cui stavano entrando?”, si chiedono i vertici dem locali.

Sulla stessa linea la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che ha evidenziato come la vicenda “crei una lunga serie di interrogativi”, a partire da uno fondamentale: “come sia possibile che un sottosegretario alla Giustizia, una vicepresidente regionale, un consigliere regionale e un assessore comunale, tutti dello stesso partito, risultino coinvolti in una situazione del genere”. Per la senatrice torinese “fornire chiarimenti urgenti è un passaggio doveroso” e la prima risposta di Delmastro è stata giudicata “francamente imbarazzante”.

Questione di opportunità

In questo quadro complesso, la difesa di Delmastro rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Perché se da un lato esclude una consapevolezza diretta, dall’altro apre un problema di adeguatezza e opportunità politica. È possibile che chi ricopre incarichi di governo, per di più in ambito giudiziario, non verifichi con attenzione i propri partner economici prima di entrare in una società?

È qui che la vicenda assume un significato più ampio. Non si tratta solo di stabilire se vi siano o meno responsabilità penali – questione che spetta esclusivamente alla magistratura – ma di interrogarsi sul livello di attenzione, prudenza e responsabilità richiesto a chi rappresenta le istituzioni. Perché la politica, a differenza del diritto penale, non si ferma ai giudizi di colpevolezza, ma vive anche di percezione, fiducia e credibilità. E in questa storia la fiducia si incrina proprio nel punto più sensibile: la coerenza tra il ruolo pubblico che si riveste e le scelte compiute nella sfera privata ed economica.

Nella migliore delle ipotesi Delmastro e Chiorino appaiono ingenui o sprovveduti: di certo è una leggerezza particolarmente grave, che poco si addice a chi riveste importanti cariche istituzionali che dovrebbero verificare con scrupolo l’identità dei soggetti con cui si intende condividere una società. In ogni caso, il terreno su cui si muove questa vicenda è quello, inevitabilmente scivoloso, della responsabilità politica.