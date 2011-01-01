A Torino da tutto il mondo per la memoria delle vittime delle mafie

Arriveranno da tutta Italia ma anche da diversi Paesi del mondo, dalla Francia al Messico, le centinaia di famiglie di vittime della criminalità organizzata che sabato 21 marzo sfileranno a Torino per la manifestazione nazionale per la 31esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un corteo nazionale che torna nel capoluogo piemontese dopo 20 anni e che partirà da piazza Solferino per arrivare in piazza Vittorio dove saranno letti i nomi delle 1117 vittime innocenti, prima della chiusura affidata al fondatore di Libera don Luigi Ciotti. "Lo slogan di quest'anno è 'Fame di verità e giustizia' - spiega don Ciotti - e la parola da sottolineare con forza è proprio fame, il diritto alla verità, perché l'80% dei familiari delle vittime, molti dei quali saranno a Torino a camminare con noi, non conosce la verità. Eppure le verità passeggiano per le vie del nostro Paese, ma l'omertà uccide la verità, la speranza e senza verità non si può costruire giustizia". Don Ciotti ricorda poi che "non c'è mai stato un registro delle vittime, l'abbiamo costruito noi e continuiamo a farlo e quest'anno si aggiungono 15 nomi di persone che per anni non si sapeva neppure che esistessero. Non bisogna lasciare che la memoria vada in prescrizione e non bisogna dimenticare che oggi la mafia è molto forte".