Tavolo permanente per promuovere la cultura delle donazioni

"Su impulso e sollecitazione del Consiglio comunale, la giunta ha approvato la delibera che dà attuazione agli indirizzi contenuti nella mozione sulla promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, presentata dal gruppo Pd e votata all'unanimità, che istituisce un Tavolo cittadino permanente sulla donazione, che coinvolgerà amministrazione comunale, sistema sanitario e realtà del Terzo settore". Ad annunciarlo i proponenti della mozione, Pietro Tuttolomondo, vicecapogruppo Pd, e Vincenzo Camarda, presidente della Commissione consiliare Sanità. Obiettivo del Tavolo, "rafforzare le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e rendere sempre più consapevole la scelta di diventare donatori". "Questa delibera - dice Tuttolomondo - rappresenta il punto di arrivo di un lavoro lungo e condiviso, iniziato due anni fa e sostenuto con convinzione dal Consiglio comunale. Oggi diamo finalmente struttura e continuità a questo impegno, con uno strumento stabile capace di incidere concretamente sulla diffusione della cultura del dono". Per Camarda "il valore di questo percorso sta proprio nel metodo: un lavoro trasversale, partecipato, che ha messo insieme competenze diverse ma complementari. Il Tavolo permanente consentirà di coordinare meglio le azioni, valorizzare le esperienze già presenti sul territorio e raggiungere in modo più efficace i cittadini, a partire dai momenti chiave come il rilascio o il rinnovo della carta d'identità".