Insediato il Comitato di Supporto alla Torino-Lione

Si è insediato oggi il Comitato di Supporto alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tratta nazionale Avigliana-Orbassano. La prima seduta si è svolta al Grattacielo della Regione Piemonte, alla presenza dei tecnici regionali, dei rappresentanti di Rfi, dei sindaci e degli amministratori dei territori coinvolti. Parte così, sottolinea l'assessore ai Trasporti del Piemonte, Enrico Bussalino, "un percorso strutturato di accompagnamento e condivisione con gli enti locali, con l'obiettivo di garantire un avanzamento efficace e coordinato dei lavori sulla tratta nazionale". Il Comitato avrà il compito di favorire il dialogo tra istituzioni e territorio, monitorare l'attuazione degli interventi e affrontare le criticità che potranno emergere. Accogliendo le richieste di alcuni sindaci, saranno attivati tavoli tematici per individuare soluzioni condivise in materie come agricoltura, industria, sostenibilità ambientale, viabilità. "La costituzione del Comitato - afferma Bussalino - è un passaggio fondamentale per rafforzare il raccordo tra i livelli istituzionali e assicurare un confronto costante con i territori. Oltre al lavoro del Comitato, attiveremo tavoli tematici specifici per affrontare nel dettaglio le esigenze dei territori, garantendo ascolto e soluzioni concrete per accompagnare la realizzazione dell'opera in modo efficace, trasparente e attento alle esigenze delle comunità locali".