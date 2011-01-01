Regioni al governo, Trasporto pubblico locale rischia lo stop

"Il trasporto pubblico locale e regionale rischia l'interruzione per mancanza di fondi. Le Regioni, riunite oggi in Conferenza Stato-Regioni, hanno lanciato l'allarme al Governo chiedendo che sia emanato al più presto il decreto che trasferisce alle Regioni l'80% dei 5 miliardi del Fondo Tpl". Così la Conferenza in una nota. "Secondo la normativa, infatti - rilevano le Regioni - entro il 15 gennaio di ogni anno a titolo di anticipazione viene trasferito alle Regioni l'80% del Fondo nazionale Tpl, secondo un riparto che tiene conto delle percentuali attribuite a ciascun Regione nell'anno precedente, salvo poi procedere a conguaglio".