Candidato vigile

Dicono che…sembrerebbe ormai certo che a Beinasco il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle abbiano scelto di correre insieme contro il centrodestra – che esprime il sindaco uscente Daniel Cannati – e che abbiano scelto di pescare fuori dai nomi di partito, forse per evitare di litigare di nuovo, visti i precedenti burrascosi. Il nome scelto in vista delle comunali del 2027, seppure non ancora ufficializzato, è quello di Lucia Di Chio, storica dipendente comunale e ora commissario della Polizia Locale, con alle spalle una storia recente piuttosto turbolenta.Nel 2023 le è infatti stata ritirata l’arma d’ordinanza per quasi un anno, dopo che il suo superiore Sergio Florio, comandante beinaschese, era stato aggredito da Ernesto Santarsiero, già candidato sindaco civico a Candiolo nonché marito della stessa Di Chio.