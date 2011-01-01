MOBILITÀ & LIQUIDITÀ

Trasporti al palo, fondi in ritardo.

Le Regioni minacciano lo stop

Roma fa attendere i trasferimenti per il servizio pubblico locale. Le Regioni paventano un blocco e reclamano una rapida soluzione. In Piemonte atteso mezzo miliardo. L'assessore Gabusi: "Ogni anno la stessa solfa, ma riusciamo a garantire tutte le corse"

Puntuale più di un treno (e non ci vuole molto), ogni anno per le Regioni si ripresenta il ritardo con cui lo Stato trasferisce i fondi per il trasporto pubblico locale. Tanti soldi che poi, per carità, arrivano ma, facendosi attendere, finiscono per provocare un effetto domino che ricade sulle imprese del trasporto passeggeri, sia su ferro sia su gomma, costrette ad attendere quanto dovuto che, quando possibile, viene anticipato dalle Regioni stesse, obbligate a equilibrismi finanziari. In alcuni casi, però, la situazione diventa talmente pesante da portare al rischio concreto di una sospensione dei servizi.

Proprio questa eventualità viene paventata nell’allarme lanciato oggi dalla Conferenza delle Regioni. L’organismo presieduto da Massimiliano Fedriga ha chiesto con forza al Governo di emanare nei tempi più rapidi possibili un decreto per trasferire l’80% dei 5 miliardi del Fondo per il trasporto pubblico locale, fornendo così agli enti le risorse necessarie.

Fondo da 5 miliardi

“Secondo la normativa, infatti – come ricordano le Regioni – entro il 15 gennaio di ogni anno, a titolo di anticipazione, viene trasferito loro l’80% del Fondo nazionale, secondo un riparto che tiene conto delle percentuali attribuite a ciascuna Regione nell’anno precedente, salvo poi procedere a conguaglio”.

Una scadenza che però, come spiega allo Spiffero l’assessore ai Trasporti del Piemonte, Marco Gabusi, “non viene praticamente mai rispettata, qualunque sia il colore del Governo in carica. Ormai accade da anni”.

Ritardi cronici

Ritardi che inevitabilmente fanno sentire i loro effetti su un sistema regionale, come quello piemontese, che conta su poco più di 500 milioni di trasferimenti statali, ai quali la Regione ne aggiunge una cinquantina per far funzionare la complessa e capillare macchina del trasporto pubblico, che a sua volta vede circa 300 milioni destinati al trasporto su gomma e il restante a quello su ferro.

“Purtroppo i poco meno di 50 milioni che devono essere pagati ai fornitori di servizi ogni mese, per una parte dell’anno, non sono coperti dal trasferimento statale”, spiega Gabusi. Le criticità maggiori si presentano proprio all’inizio dell’anno e non di rado anche verso la fine. “Quest’anno il saldo del 20% relativo al 2025 è arrivato a gennaio”. Un problema di cassa che, se è vero che non si verifica per la prima volta, è altrettanto vero che i suoi effetti – uniti in questo periodo al rincaro dei carburanti – si aggravano sempre di più, tanto da portare le Regioni, in coro, a rivolgere un appello al Governo per uno sblocco il più rapido possibile dei fondi.

Bus e treni in Piemonte

Per quanto riguarda il Piemonte, Gabusi esclude il rischio di uno stop: “Riusciamo ad affrontare i ritardi e mi sento di rassicurare sulla prosecuzione regolare dei servizi. Certo, questo comporta difficoltà sia per la Regione sia per le imprese che li forniscono”.

Lo scorso anno si è dovuto aspettare fino ad aprile e quest’anno la musica sembra la stessa. “Basterebbe avere a gennaio un anticipo anche solo del 30% – spiega ancora l’assessore piemontese – e si eviterebbe di mettere in difficoltà le imprese, che devono sopportare oneri finanziari in quel caso evitabili”. Insomma, se almeno in Piemonte bus e treni continueranno a viaggiare, le Regioni non sono disposte a fare l’abitudine ai ritardi di Palazzo Chigi.