Torino, leggero aumento dei prezzi al consumo per l'intera collettività

A Torino i prezzi sono aumentati dello 0,5% rispetto al mese precedente e dell'1,2% rispetto al febbraio dello scorso anno. E' quanto risulta dalla rilevazione dei prezzi dell'Ufficio di Statistica della Città. L'indice complessivo dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) è risultato pari al 100,9 con base anno 2025 pari a 100. L'aumento congiunturale dell'indice generale riflette per lo più "la crescita dei prezzi delle bevande alcoliche, tabacco e droghe (+2,0%), trasporti (+1,2%), servizi di ristoranti e servizi di alloggio (+1,0%), informazione e comunicazione (+0,9%), assistenza alla persona, protezione sociale e beni e sevizi sociali (+0,8% ), ricreazione, sport e cultura (+0,3%), abbigliamento e calzature (+0,2%)". Pressoché invariati invece i servizi relativi a abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (+0,1%), i finanziari e gli assicurativi (+0,1%). Lo stesso vale per gli apparecchi per uso domestico, l'arredamento e manutenzione, l' istruzione. Risultano in diminuzione i prodotti alimentari e le bevande analcoliche (-0,1%), e la sanità (-0,1%).