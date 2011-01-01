Nuova azione degli antagonisti contro una sede dell'Asl a Torino

Nuovi imbrattamenti contro l'Asl a Torino, dopo il recente blitz degli antagonisti nella sede centrale di via San Secondo. Nella notte stavolta sono comparse scritte e vernice sulle vetrate e sui muri esterni della sede di via Farinelli 25, alla periferia sud della città. Tra le frasi tracciate con vernice nera anche "Asl=tortura". Sull'episodio indaga la Digos della questura del capoluogo piemontese. Secondo quanto si apprende, l'azione sarebbe riconducibile all'area antagonista. Il gesto arriva a pochi giorni dall'irruzione nella sede Asl di via San Secondo, nell'ambito della protesta contro i Cpr per stranieri, che gli attivisti accusano di complicità nella gestione dei centri.