Stellantis al Salone dell'Auto di Parigi, 8 brand e 60 auto

Dal 12 al 18 ottobre si terrà la 91esima edizione del Salone Mondiale dell'Automobile di Parigi, una delle manifestazioni di settore più importanti a livello globale, con oltre mezzo milione di visitatori attesi. Stellantis ha scelto questo palcoscenico "per confermare la sua posizione tra i major player mondiali nel settore automotive". Ci saranno otto tra i marchi della sua galassia: Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot. Nell'imponente stand da 5.340 metri quadri, interattivo e multisensoriale, situato nel padiglione 6 del centro espositivo di Porte des Versailles, Stellantis esporrà oltre 60 veicoli. Una presenza, in termini numerici, più che doppia rispetto all'edizione 2024. Lancia esporrà la nuova Lancia Gamma, che verrà prodotta a Melfi, al debutto proprio al Salone di Parigi. Sarà esposta anche l'intera famiglia Ypsilon. Ci sarà inoltre Alfa Romeo, con tutta la sua gamma: Junior, Tonale, Giulia, Stelvio, inclusa la fantastica 33 Stradale. A Parigi torna Fiat che porterà la Topolino, la 500 nelle versioni Bev e Hybrid, le 600 e Grande Panda, proposte in varianti Bev, Hybrid e Benzina; e Tris, soluzione elettrica a tre ruote che ridefinisce la mobilità urbana di ogni giorno. Fiat presenterà inoltre in anteprima due nuovi modelli che segnano il ritorno del brand nel segmento C, già anticipati nel 2024, insieme a un concept car esclusivo.