Alleanza tra mafie in Lombardia, inizia il maxi processo a Milano

Inizia a Milano nell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore, il maxi processo con rito ordinario a carico di 45 imputati sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra, per fare affari in Lombardia, scaturito dalla maxi inchiesta "Hydra" della Dda e dei carabinieri del Nucleo investigativo. Indagine che ha già portato, il 12 gennaio, a 62 condanne, con rito abbreviato, per altrettanti imputati a pene fino a 16 anni. All'esterno è stato organizzato da alcune associazioni, tra cui Libera, ma anche dalla Cgil, un presidio della "società civile" contro le mafie. Nel filone ordinario, a porte aperte, davanti ai giudici dell'ottava penale (collegio Balzarotti-Speretta-Fanales) sono imputati, tra gli altri, Paolo Aurelio Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro, detenuto al 41bis e che sarebbe stato al vertice del mandamento di Cosa Nostra della provincia di Trapani, e Gioacchino Amico, presunto vertice del "sistema mafioso lombardo" per conto della Camorra del clan dei Senese. E ancora Santo Crea, presunto boss della 'ndrangheta, e Giancarlo Vestiti, presunto "luogotenente" della camorra. La prima udienza dovrebbe essere dedicata alla costituzione delle parti. Già in abbreviato erano parti civili, tra gli altri, il Comune di Milano, quello di Varese, la Regione Lombardia, la Città metropolitana di Milano, ma anche due associazioni come Libera e WikiMafia. Il procuratore Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane valuteranno se depositare, in caso si arrivi alla fase di ammissione prove, già oggi i verbali di alcuni nuovi pentiti, dopo che i tre che avevano già parlato a lungo nel corso dell'indagine e del processo abbreviato. O se attendere la riunione nel processo della posizione di Emanuele Gregorini, detto "Dollarino", di recente estradato dalla Colombia e mandato a giudizio. Tra i nuovi pentiti c'era anche Bernardo Pace, che era stato condannato a gennaio a oltre 14 anni, che un mese fa aveva iniziato a collaborare con due verbali e che due giorni fa si è suicidato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove era stato trasferito dopo l'inizio della collaborazione.