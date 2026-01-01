Intesa Sanpaolo incontra le imprese

In uno scenario economico e geopolitico sempre più complesso e mutevole, ha preso il via da Firenze la terza edizione di Obiettivo Italia, il ciclo itinerante di incontri sul territorio italiano promosso dalla divisione Imi corporate & investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo. L'iniziativa mette a confronto manager della banca, esperti, imprenditori e rappresentanti del settore pubblico per approfondire le principali sfide che attendono il sistema produttivo del Paese. Dopo l'ampio interesse suscitato nella precedente edizione, l'iniziativa torna nel 2026 con un programma rafforzato e capillare, che nel corso dell'anno toccherà otto città italiane. L'obiettivo è consolidare ulteriormente il dialogo diretto con le imprese sui temi che oggi incidono maggiormente sulle strategie aziendali. Il calendario ha preso avvio da Firenze e proseguirà con tappe a Battaglia Terme (Padova), Lonato del Garda (Brescia), Torino, Milano, Napoli, Bologna e Roma, coinvolgendo alcune delle aree più dinamiche del tessuto economico nazionale. "Con Obiettivo Italia vogliamo continuare a rafforzare il dialogo diretto con le imprese, offrendo momenti di confronto qualificato e strumenti concreti per affrontare le sfide di uno scenario globale in rapida evoluzione", afferma Michele Sorrentino, responsabile italian network della divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo. "L'obiettivo - aggiunge - è consolidare il nostro ruolo di partner strategico per i clienti, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni di advisory a supporto dei loro percorsi di crescita e competitività sui mercati internazionali".