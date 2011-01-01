Antagonisti davanti all'Askatasuna, slogan contro le forze dell'ordine

Una ventina antagonisti si è radunata la scorsa notte davanti all'edificio di corso Regina Margherita 47 a Torino, storica sede del centro sociale Askatasuna, sgomberata lo scorso 18 dicembre dopo oltre trent'anni di occupazione. Durante l'azione il gruppo ha scandito slogan contro le forze dell'ordine, che presidiano la zona, e ha affisso manifesti sui muri dello stabile. "Da mesi il quartiere è militarizzato - hanno spiegato così l'azione gli antagonisti - vogliamo il nostro quartiere libero". Il gruppo è stato poi allontanato dalle forze dell'ordine senza tensioni. Gli antagonisti sono stati identificati dalla Digos.