ECONOMIA DOMESTICA

Caro spesa per la guerra: “Aumenti ingiustificati”

Le tensioni internazionali riaccendono il timore di rincari. Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, avverte che eventuali effetti su energia e fertilizzanti richiedono tempo prima di arrivare sugli scaffali. Attivato un Osservatorio interno sui prezzi

Mentre la guerra in Medio Oriente agita i mercati energetici e riaccende lo spettro dell’inflazione, dal mondo della grande distribuzione arriva un messaggio netto: gli aumenti sui prodotti alimentari, almeno per ora, non stanno in piedi. A dirlo è Coop, che interviene con toni insolitamente espliciti e decide di attivare un monitoraggio interno. Un segnale che, più che rassicurare, fotografa un clima già teso lungo tutta la filiera.

Quello che colpisce nella presa di posizione della centrale cooperativistica non è soltanto il contenuto, ma il momento in cui arriva. L’economia è già segnata da tensioni, i mercati dell’energia sono in movimento, e lungo la catena agroalimentare cominciano a circolare richieste di adeguamento dei prezzi. Coop sceglie di intervenire proprio qui, nel punto in cui il rischio non si è ancora trasformato in realtà, ma inizia a produrre effetti nei comportamenti.

Richieste ingiustificate

“Le richieste di aumento dei prezzi ad oggi sono ingiustificate e tali da generare solo allarmismo”, si legge nella nota. Non è una formula prudente, ma una presa di posizione che chiama in causa direttamente i fornitori e il modo in cui stanno reagendo al nuovo scenario internazionale. L’attivazione di un Osservatorio interno serve a dare sostanza a questa linea: non solo dichiarazioni, ma controllo continuo sui listini e sulle dinamiche della filiera.

A chiarire ulteriormente la posizione è Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, l’associazione nazionale delle cooperative di consumatori, che mette un punto fermo sulla tempistica degli effetti economici. Le tensioni internazionali, osserva, “non potranno non avere ripercussioni sulle filiere agroalimentari, ma ciò non significa che automaticamente questo determini aumenti dei prezzi. Non certo con effetto immediato”. E aggiunge: “Stiamo assistendo al rincorrersi di messaggi che parlano di spirali inflazionistiche e choc energetici. Non voglio dire che non ci siano rischi, soprattutto se il conflitto persiste, ma i segnali che riceviamo ora di possibili richieste di aumento dei prezzi con effetto immediato sono ingiustificati”.

Il tempo reale dell’economia

Il punto su cui insiste Coop, e che trova riscontro anche nei dati, riguarda la distanza tra le tensioni sui mercati e il prezzo finale dei prodotti alimentari. Il petrolio è salito, i costi energetici stanno crescendo, i fertilizzanti hanno già registrato aumenti significativi. Tuttavia, questi fattori non si trasferiscono automaticamente e in modo immediato sugli scaffali.

La filiera agroalimentare è fatta di passaggi successivi, di contratti che si rinnovano nel tempo, di costi che vengono assorbiti e redistribuiti prima di arrivare al consumatore. Il carburante incide, ma non determina da solo il prezzo finale. I fertilizzanti pesano, ma i loro effetti si manifestano lungo il ciclo produttivo, non nell’immediato. Anche la logistica, pur sotto pressione, trasmette gli aumenti in modo graduale.

È su questa dinamica che si fonda la contestazione di Coop. Parlare oggi di rincari immediati significa saltare passaggi che, nella realtà economica, richiedono settimane o mesi.

I prezzi però si muovono

Questo non significa che la situazione sia ferma. I prezzi stanno già mostrando segnali di crescita, soprattutto nei prodotti più sensibili alle variazioni dei costi, come quelli freschi. Frutta, verdura e carne registrano aumenti contenuti ma costanti, mentre i prodotti trasformati si muovono con maggiore lentezza.

Nel Nord e in Piemonte questi segnali sono particolarmente evidenti, perché si inseriscono in un contesto già esposto alle dinamiche energetiche e produttive. Le famiglie iniziano a percepire un aumento della spesa quotidiana, non come uno shock improvviso, ma come un progressivo logoramento del potere d’acquisto. Si modificano le abitudini, si cercano alternative più economiche, si riducono alcune voci di consumo. È una fase di passaggio, in cui il sistema è sotto pressione ma non ha ancora raggiunto un punto di rottura.

Dove nasce il sospetto

È proprio in questo scarto tra dati reali e richieste di aumento che si inserisce il tema più delicato. Le segnalazioni che emergono in questi giorni non riguardano tanto i prezzi già applicati, quanto le istanze che arrivano lungo la filiera, soprattutto da parte dei fornitori.

In alcuni casi si parla di rincari che non trovano un riscontro immediato nei costi sostenuti, e che vengono giustificati con uno scenario che potrebbe concretizzarsi solo più avanti. È qui che prende forma il sospetto di una speculazione preventiva, cioè di un tentativo di anticipare gli aumenti sfruttando il clima di incertezza. Coop intercetta questo passaggio e lo esplicita. Non si limita a osservare che i prezzi potrebbero salire, ma distingue tra aumenti inevitabili e richieste ingiustificate. È una distinzione sottile, ma decisiva, perché individua il momento in cui il rischio economico si trasforma in comportamento opportunistico.