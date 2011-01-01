SANITÀ & GIUSTIZIA

Città della Salute, nuovo parere sui 7 milioni "cancellati"

S'ingarbuglia la questione del Fondo Balduzzi "sparito" dal bilancio 2024 della grande azienda ospedaliera. Il direttore regionale Sottile non sottoscrive il consuntivo e chiede chiarimenti. Corso Bramante si rivolge nuovamente al commercialista Di Russo. E i pm indagano

Mai firma fu più lontana dal concludere una vicenda di quella apposta da Livio Tranchida sul bilancio 2024 della Città della Salute di Torino. Più di quattro mesi dopo il giorno in cui il direttore generale dell’azienda di corso Bramante, con accanto l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi – orgogliosamente lesto a fornirgli a sua “penna fortunata” – aveva sottoscritto il consuntivo “cancellando” i 7,3 milioni del Fondo Balduzzi, la questione pare ingarbugliarsi ulteriormente.

Per eliminare quel credito legato all’attività in libera professione dei medici del grande nosocomio piemontese, i vertici aziendali avevano chiesto – sottolineandone l’urgenza – un parere al commercialista Davide Di Russo, parere che sarebbe poi finito agli atti delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica, i cui magistrati avrebbero ascoltato lo stesso consulente.

Tranchida (ri)chiama Di Russo

È di questi giorni, però, la decisione di Tranchida di rivolgersi nuovamente a Di Russo per un altro parere, naturalmente collegato al primo. Per comprendere i motivi di questo ennesimo sviluppo – in una vicenda che mescola numeri, atti giudiziari, decisioni rapide e dichiarazioni politiche assertive e tranquillizzanti – bisogna restare proprio sugli oltre 7 milioni cancellati, sulla firma di Tranchida e su quella che, a dispetto degli annunci dell’assessore, ancora non è stata apposta al bilancio di corso Bramante dal direttore regionale della Sanità Antonino Sottile.

Le cautele di quest’ultimo, a tutela della Regione Piemonte e in qualche modo rafforzate anche dall’interesse della magistratura sui fatti, hanno fatto sì che il vertice tecnico della sanità piemontese negasse l’avallo al consuntivo 2024, chiedendo ulteriori chiarimenti al vertice aziendale.

Chiarezza nei conti

Tra le richieste del grattacielo, come si evince dalla delibera con cui viene affidato il nuovo incarico a Di Russo, c’è quella relativa al ripiano delle perdite legate ai 7,3 milioni. Dalla direzione retta da Sottile è stato chiesto a Tranchida che la Città della Salute “provveda a integrare la rappresentazione del bilancio 2024 mediante la rideterminazione del contributo regionale per ripiano perdite iscritto a patrimonio netto, procedendo alla correlata rilevazione della relativa passività nei confronti della Regione, ai fini del corretto riallineamento contabile delle poste interessate”.

Semplificando, la Regione ricorda di aver già compreso nelle proprie coperture per l’azienda di corso Bramante quel rosso rappresentato dal credito mai incassato del Fondo Balduzzi: se i vertici della Città della Salute, supportati dal parere dell’esperto Di Russo, lo hanno cancellato, quei soldi devono essere considerati come un debito nei confronti della Regione stessa.

Nella stessa delibera con cui ci si affida nuovamente al commercialista, a fronte di un compenso di 2mila euro (il precedente, relativo ai 7,3 milioni, era costato circa 12mila), si legge che il professionista ha dato la disponibilità a “fornire un parere in merito all’individuazione delle scritture contabili necessarie a rappresentare il corretto riallineamento delle poste interessate”.

Il commercialista in Procura

Viene naturale chiedersi se, nel bilancio firmato a novembre, questi aspetti non fossero stati spiegati e perché. E, ancora, per quale ragione gli uffici dell’azienda di corso Bramante, a cominciare dalla direzione amministrativa, debbano chiedere lumi a un consulente esterno. Lo stesso commercialista che, a proposito del parere sui 7,3 milioni, dinanzi ai pm Giulia Rizzo e Mario Bendoni aveva spiegato che “loro – riferendosi ai vertici della Città della Salute – me lo avevano chiesto perché avevano l’urgenza di chiudere il bilancio 2024 e mi dissero che serviva il più presto possibile. Volevano chiuderlo nel tempo indicato e ho redatto il parere”.

Tra politica e giustizia

Una scelta, quella di cancellare la notevole somma dal bilancio 2024, su cui gli inquirenti mostrano l’intenzione di voler fare piena luce, anche approfondendo i documenti forniti a Di Russo dagli attuali vertici di corso Bramante, tra i quali pare non vi fosse il regolamento siglato con i sindacati nel 2014, che prevedeva le trattenute e che sarebbe poi scomparso dalla delibera dell’anno successivo.

Una vicenda molto complicata che ormai sembra svilupparsi su più piani: quello giudiziario, quello tecnico-burocratico e, non da ultimo, quello politico, con annunci e rassicurazioni che paiono stridere sempre più con gli altri due.