Al Mauriziano di Torino il Codice Argento per gli anziani fragili

Per rafforzare la vocazione alla presa in carico dei pazienti anziani, all'ospedale Mauriziano di Torino è stato attivato un pronto soccorso del Codice Argento, un percorso clinico-assistenziale dedicato alle persone con età pari o superiore a 75 anni che presentano condizioni di fragilità clinica, cognitiva o funzionale. Una innovazione organizzativa che consente di identificare precocemente i pazienti più vulnerabili e garantire loro una presa in carico più rapida, appropriata e protetta, grazie alla collaborazione tra medici dell'emergenza e geriatri e a spazi assistenziali dedicati. Il Codice Argento viene attribuito già in fase di triage ai pazienti anziani che presentano segni di fragilità, disturbi cognitivi o comportamentali, demenza nota o sospetta, multimorbilità o particolari condizioni di vulnerabilità sociale o assistenziale. "Il Codice Argento - spiega Domenico Vallino, direttore del dipartimento di emergenza e urgenza del Mauriziano - nasce dall'esperienza clinica quotidiana e dalla consapevolezza che il paziente anziano fragile ha bisogni diversi rispetto agli altri pazienti del Pronto soccorso". Al pronto soccorso del Mauriziano, nei primo otto mesi del 2025 i pazienti con età pari o superiore a 75 anni hanno rappresentato il 25,4% degli accessi. Il Codice Argento è l'evoluzione naturale di un percorso già avviato dal Mauriziano con la creazione, nel 2019, del primo ambulatorio di rivalutazione geriatrica post-pronto soccorso in Italia. "L'invecchiamento demografico richiede modelli organizzativi nuovi, capaci di coniugare tempestività, appropriatezza clinica e continuità assistenziale", dichiara Franca Dall'Occo, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano. "L'attivazione del Codice Argento al Mauriziano rappresenta una risposta concreta ai bisogni di una popolazione sempre più anziana e fragile", sottolinea Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte.