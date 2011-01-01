Torino-Lione, insediato comitato di supporto della tratta internazionale

Si è insediato ieri il comitato di supporto alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione per la tratta transfrontaliera, con la prima seduta al Grattacielo Piemonte. All'incontro hanno preso parte l'assessore alle Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, i tecnici regionali, i rappresentanti di Telt, i sindaci e gli amministratori dei territori interessati dall'opera, in un momento di confronto operativo volto a rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti attuatori. "Il Comitato di supporto ha l'obiettivo di recepire le istanze degli amministratori locali e DI fare da punto di coordinamento tra i territori, Telt e il Governo centrale - dichiara l'assessore regionale, Enrico Bussalino -. Attiveremo anche tavoli tematici dedicati, così da entrare nel merito delle singole questioni e costruire soluzioni condivise. Stiamo lavorando affinché anche le risorse per le opere di accompagnamento possano essere rapidamente disponibili, perché riteniamo indispensabile affiancare alla realizzazione dell'infrastruttura interventi concreti a favore dei territori". I tavoli tematici verranno convocati nelle prossime settimane, per approfondire le principali questioni legate all'opera, con particolare attenzione agli aspetti infrastrutturali, ambientali, economici e viabilistici. Per le risorse destinate alle opere e alle misure di accompagnamento della fase tre, pari a 50 milioni di euro, l'assessore Bussalino ha ribadito che sono in corso interlocuzioni con il Governo finalizzate all'inserimento di tali fondi nel primo provvedimento utile.